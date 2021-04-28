印度第二波疫情極為嚴峻，衞生部周二公佈過去一天新增32.3萬宗新病例，是連續第6天新確診個案超過30萬宗。當地醫療系統不勝負荷，醫療資源嚴重短缺，連病床也是一張難求，大量病人的家屬要到社交網站尋求有關病床、藥物、呼吸機和氧氣等物資的資訊。

辛格（Avani Singh）的94歲祖父病情嚴重，嘗試在社交網為祖父找病床及物資。她說：「我們在印度清晨6時打電話，為祖父尋找一天所需，包括氧氣或注射藥物。我們Whatsapp及致電所有認識的人……我們聯繫認識的所有人，我們在找社交網站，我追蹤的一些專頁寫着『 證實有深切治療部病床』或『這裏有氧氣』，我們嘗試了約200處地方。」

辛格最後透過學校朋友找到醫院病床，但發現沒有氧氣。祖父仍未恢復意識，辛格的母親阿姆里塔（Amrita）說：「然後我在Facebook發出請求，有朋友找到有氧氣的急症室。因為我朋友，我父親才能活過晚上。」

辛格及母親仍在四處尋找抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）注射，她們每天打電話，阿姆里塔的兄弟會駕車到可能的地點。

然而網上資訊也有機會過時，阿姆里塔說：「我們聽到一間藥房有（瑞德西韋），但當堂兄到達已沒有了。它在早上8時開門，人們由午夜起一直排隊，只有首100人能獲注射（藥物）。現在他們在黑市賣藥物，它應賣1,200盧比（125港元），而他們賣10萬盧比（約1萬港元），而你更不能確保它是真的。」

學生設網上數據庫 收集及認證資訊

由於網上資訊混亂，一些有心人嘗試組織及集中資訊、設立群組或分享聯絡方法。20歲的喬杜里（Arpita Chowdhury）與一些同學設立網上資訊數據庫，她們會親自收集及認證資訊，致電聲稱可提供氧氣、病床、血漿或藥物的電話號碼，再公開已驗證的資訊，「每小時每分鐘都在轉變。5分鐘前，我被告知一間醫院有10張床，但當我致電已沒有了……這是我們最基本能夠幫助的」。

英國廣播公司

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