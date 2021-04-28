全球科學家目前正調查一種在印度首次被發現的病毒變種，但醫學界目前對此變種病毒株所知甚少，亦未確立到是否這種病毒株導致印度目前爆發第二波疫情。

何為印度變種病毒？

病毒經常出現變異，大部份變種都不明顯，有的變種甚至會較原始病毒為弱，但有的則會令病毒更具傳染性，或是令現有疫苗更難起作用。去年10月首次於印度發現的變種病毒株，官方名稱為「B.1.617」。

印度變種病毒如何被發現？

去年12月至今年3月之間，科學家發現變種病毒在印度西部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）蔓延，當地亦成為印度第二波疫情的爆發熱點。在3月24日，印度衞生部指，該區15%至20%的病毒序列帶有雙重變異，即E484Q及L425R，有關比例之後增至60%，後來變種病毒正式被命名為「B.1.617」。

印度變種病毒蔓延至多遠？

印度人多地廣，但樣本檢測追不上，難以追蹤變種病毒傳播得有多遠。馬哈拉施特拉邦在1月至3月間收集的361個樣本中，多達220個帶有變種。

根據全球數據庫GISAID指，印度變種病毒株在至少21個國家出現。英格蘭公共衞生署（Public Health England，PHE）將該變種列為「受調查的變種」，但目前未考慮將之列為較嚴重的「關注的變種」。

印度變種病毒是否更具傳染性或危險？

科學家目前未知道這個變種是否更具傳染性，或對現存疫苗有否抗藥性。美國路易斯安那州立大學微生物學家卡米爾（Jeremy Kamil）指，病毒的其中一個變異與南非及巴西發現的變種病毒相似，能夠令病毒逃避免疫系統的抗體。但他指英國變種病毒已經傳播到逾50個國家，「我懷疑印度變種是否較英國變種更具傳染性，我們一定不可以陷入恐慌」。

為何外界對印度變種病毒所知甚少？

有關印度變種病毒的數據仍然未完整，與科學家分享的樣本亦非常少，印度有298個，全球只有656個，遠低於英國變種病毒的逾38.4萬序列。

卡米爾指，印度首次錄得病例後，全球只有不足400宗印度變種病毒個案。

變種病毒導致印度第二波疫情急升？

印度自4月15日以來，每天新增約20萬宗病例，較去年高峯的日增9.3萬宗更高。劍橋大學臨床微生物學教授古普塔（Ravi Gupta）指，印度的高人口及高密度社會，是變毒變種實驗的完美溫床。

不過，第二波疫情可能是由於民眾舉行大型集會，又欠缺戴口罩或保持社交距離等預防措施所致，惠康桑格研究所（Wellcome Sanger Institute）巴雷特醫生（Jeffrey Barrett）指，印度變種病毒去年底已傳播，「如果這是導致印度第二波疫情的（元兇），也用了幾個月才達到目前情況，這顯示病毒可能較英國肯特郡發現的B117變種，擁有較低傳染性」。

現存疫苗對印度變種病毒仍有效嗎？

科學家認為，現有疫苗有助控制印度變種病毒，以及預防重症。根據古普塔教授及其團隊研究，部份變種無可避免可以逃避疫苗，因此藥廠有需要改動疫苗的設計。

但專家強調目前的疫苗接種，仍然有機會減慢病毒傳播。卡米爾指：「對於大多數人來說，這些疫苗可能意味着幾乎沒有疾病，或是最終有可能死於醫院之間的分別。」建議民眾有機會時應盡快接種第一劑疫苗。

英國廣播公司／英國《衞報》

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