印度疫情近日急劇惡化，病歿人數周三升穿20萬，累計逾1799萬人確診，醫護人員本已承擔極大壓力，更隨時無故受襲。印度多間醫院近日發生死者家屬毆打醫護人員事件，其中德里阿波羅醫院一名62歲患者因深切治療部床位爆滿，無法及時獲治療而去世，多名家屬事後追打院內醫護，導致7至8人受傷，醫院通道遺下大量血迹。

事發於周二上午8時多，當時一名62歲患者剛離世不久，其家屬在憤怒下追打醫生。現場片段可見多名疑是死者家屬的男子，在醫院戶外部分襲擊職員，有人雙手拿着木棍揮向職員，亦有人向職員的面部揮拳，多名保安見狀追截。

7至8人輕傷 院方報警

阿波羅醫院院方發聲明指，涉事患者周二凌晨入院，當時她已情況危殆，醫護人員有為她急救及供氧治療，但因醫院深切治療部已無病床可騰出，院方建議患者轉院，病人最終在上午約8時不治。這時其家屬轉為襲擊醫生和職員，並破壞醫院設施，院方報警處理，最終由警方及保安合力控制場面。

院方表示事件中有7至8名職員受傷，包括醫生及保安，他們均是輕傷，無需留院，並已重回崗位工作。院方稱對患者離世深感哀痛，但強調醫護人員在疫情中已不眠不休治理病人，對死者家屬襲擊醫護表示震驚。

類似事件已非首次在印度發生，浦那（Pune）上周一名65歲患者不治後，其家屬亦以喉管等物品毆打25歲的醫生托特拉（Siddhant Totla）。網上同時流傳阿格拉（Agra）一間醫院的片段，當時醫院突然傳出一名病人病逝消息，其親友馬上持棍及以雜物襲擊一名護士，並破壞醫院桌椅，護士最終被打至倒地。

醫生狂OT 有病徵仍要上班

近期印度疫情惡化本已使醫護人員壓力大增，醫生需照顧較平常多3至4倍的病人，政府雖然有向公立醫院醫生發放額外津貼，但要求他們日以繼夜加班，即使開始出現呼吸道感染病徵亦不能請假，直至證實感染後才可放下手上工作。不少醫護人員自己亦染病，有醫院多達3/4實習生上月中招。

印度的疫情引發鄰國巴基斯坦憂慮，巴基斯坦繼早前宣佈禁止印度公民入境後，現時再實施口罩令，並在傍晚6時後宵禁。當地政府警告，必要時會派遣軍隊執行防疫措施，鄰近印度邊境的主要城市拉合爾已有士兵持槍巡邏。

英國《每日郵報》/印度《印度人報》

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