（北美通訊）加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）在國會下議院國際貿易委員會（House of Commons’ international trade committee）上，被問加拿大有否禁止進口來自新疆的血汗商品時，迴避有關問題，被保守黨議員質疑當局執法不力。

今年1月，加拿大政府宣佈，在原有的與美國和墨西哥簽署的北美自由貿易協議（NAFTA）上，針對中國在新疆被指對維族作種族滅絕，加入新條款。包括要求加拿大公司簽署聲明，表示不會從已知或懷疑來自強迫勞動的地區進口產品，當局亦成立商業諮詢小組，向加拿大公司發出新疆人權現況的警告。

加拿大保守黨議員日前在國會上，向伍鳳儀提出質詢，查詢自1月實施新政策後，當局限制了多少由新疆進口的血汗商品，但伍鳳儀僅概括地講解政府實行了「全面措施」，但迴避有關問題，包括拒絕就聯邦政府執行措施的細節提供答案或數字。

保守黨外交政策評論員莊文浩（Michael Chong）批評，自由黨政府的措施不奏效，也沒有花精力來思考這些措施的可行性。他呼籲加拿大政府全面禁止進口新疆棉花和蕃茄，不能依賴邊境人員去區分產品是否來自血汗工場；亦有議員批評，加拿大政府執法不力，對加拿大的進口商造成沉重壓力。

《多倫多星報》（Toronto Star）上月報道，約有400批來自新疆血汗工場的貨物，成功進口加拿大；加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）另一篇報道亦指出，不少加拿大網上商店繼續出售進口自新疆的毛巾、衣物和其他產品。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）