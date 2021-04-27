美國伊利諾州男子欣克爾（John Hinkle）數年前經歷喪父之痛，他為紀念父親生前打保齡球的興趣，把父親的骨灰放進保齡球內，上周首次使用該保齡球便打出300分完美一局，一圓父親生前夢想。

38歲的欣克爾早在4歲時已學打保齡球，一家人幾乎每個周末也會到保齡球館，父母打得忘形，有時甚至拋下悶得睡着的欣克爾不顧。後來欣克爾亦培養出對保齡球的興趣，其父2016年去世後，欣克爾已想把父親的部份骨灰放到保齡球的拇指指洞內，直至去年底終在友人幫助下成事，但上周一才首次使用這個別具意義的保齡球。

「34年以來最美好一刻」

影片拍攝欣克爾打出最後一球，他在此局是保持所有球全中，當目睹再次全中、完成300分滿分的完美一局後激動跪地，並獲同行兄弟擁抱，其他觀眾都歡呼喝采。欣克爾事後表示當時情緒激動，他打出球後就哭了出來，坦言是學習保齡球34年以來最美好一刻。

欣克爾形容打出最後兩球前心情都非常緊張，眼眶充滿淚水，甚至在打出球前仍無法集中：「我快要達成這目標了，這些情緒都強烈地衝擊我。打出最後一球時，我簡直不知道它到了哪裏，我只是亂打，然後便全中了」。

欣克爾表示今次打出300分對他意義重大，稱父親生前從沒成功打出300分，如今已代他完成，感覺非筆墨可形容。他計劃以這個保議球再打數場錦標賽，其後便會收好保齡球作收藏。

美國霍士新聞

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