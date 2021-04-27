【下月輸出】美國被批評囤積數千萬劑牛津/阿斯利康（AZ）COVID-19疫苗多月後，拜登政府前天終宣佈這些美國生產卻自己用不上的疫苗，將全數跟外國分享，未來數月料有6,000萬劑出口。有非政府組織歡迎這決定，但亦有批評此舉僅是杯水車薪，不如豁免疫苗專利讓發展中國家自行生產實際。

白宮發言人普薩基前天證實，美國有1,000萬劑已生產好的AZ疫苗，只待食品及藥物管理局（FDA）完成品質審查，未來數周就可出口外國；另有5,000萬劑在不同生產階段的疫苗，可望5月和6月出口。

曾被批評「死霸」疫苗

阿斯利康之前獲美國訂購三億劑疫苗，但因在美臨床測試延誤，至今尚未向FDA申請緊急使用。美國現時主力接種的輝瑞/BioNTech和莫德納疫苗，生產進度趕得上7月底供美六億劑的目標，加上跟AZ同用腺病毒載體技術但只需打單劑的強生疫苗，在引起血栓疑慮後上周獲FDA批准恢復接種，白宮疫情應對協調員齊恩茨表示，美國未來數月不需要AZ，「所以美國正研究AZ可投入使用時與其他國家分享的方案」。

總統拜登雖多次表示願與外國分享疫苗，但實際延續前任總統特朗普的「美國優先」政策，先確保美國人有機會接種才考慮出口，被批評「死霸」AZ疫苗，而上月宣佈向加拿大和墨西哥分享400萬劑AZ，也只是「借出」。但美國已有53%成年人口接種至少一劑疫苗、亦已確保本夏有充足劑量供全民接種後，拜登終放心釋出AZ。

普薩基表示，政府仍在考慮將AZ輸出給哪些國家和分配形式，但外界相信近日疫情災難式爆發的印度，是一大重點國。拜登前天與印度總理莫迪通電話，聲言會全力相助，包括提供疫苗生產原材料、呼吸器材和治療物資。美印日澳印太區「四方安全對話」上月有協議，助印度到明年底生產10億劑疫苗供應其他亞洲國家，以抗衡中國的疫苗外交。

被斥「用一滴水救四級火」

反赤貧運動「ONE」署理行政總監哈特歡迎拜登政府決定，指是美國分享其龐大疫苗庫存的第一步。美國戰略與國際研究中心全球衞生政策中心主任莫里森，則批評此舉「又是擠牙膏式一步」，指拜登對全球疫苗鴻溝問題需要有全盤方案。爭取全球醫藥公義組織「Health Gap」執行總監拉塞爾，更形容分享6,000萬劑疫苗只像「用一滴水救四級大火」。

全球60名前國家首腦和100名諾貝爾獎得主，早前呼籲拜登支持因應疫情豁免部份專利權。美國貿易代表戴琪前天為此跟輝瑞和阿斯利康高層開視像會議，她早前在世貿組織會議指，發達國家與發展中國家的疫苗藥物鴻溝「完全不可接受」，藥廠在危機中需要作出一定犧牲。

美聯社