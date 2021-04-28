（北美通訊）《紐約郵報》月初報道「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動的聯合創辦人庫拉斯（Patrisse Khan-Cullors）購買豪宅的新聞被Facebook封鎖，用戶無法分享有關報道。《紐約時報》專欄作者Ben Smith引述FACEBOOK一名律師指出，這是Facebook的政策，而如何判斷文章是否具新聞價值，則由Facebook自行作出。Ben Smith批評FACEBOOK從來不尊重記者。

Ben Smith在他的專欄The Media Equation中表示，他周三從FACEBOOK一名資深律師處，得知一個將新聞文章從互聯網上消失的新方法：只要文章有顯示用戶的房屋或住宅單位，並提到所處城市，就可以向Facebook作出投訴，而Facebook將會確保沒有任何人可以在其巨型社交平台上看到這篇文章，並且即使由用戶本人在Facebook Messenger分享給朋友也不可以。

Ben Smith表示，他試圖去理解Facebook與新聞業界之間爭持不下的僵局：在一些具爭議的新聞判斷中，由誰去決定甚麼是新聞？Facebook會否參考發行人的判斷，例如哪些名人的房屋值得報道？或是Facebook只要發現違反守則，就會像刪除個人貼文般快速刪除發行人的鏈接？而律師回答Ben Smith的答案非常簡單：Facebook自行作決定。

Ben Smith指出，在Facebook的私穩和安全政策中，向來不會給予新聞從業員太多尊重；他們總是認為其「政策」團隊更適合作出決定。只需Facebook本身就足以作出衡量，在新聞價值、公眾知情權、和個人私隱保障中作出平衡。他們甚至完全不會因為新聞判斷是來自不同的新聞機構而有所遲疑，某人的個人財富是否具新聞價值的決定，無論是由《紐約郵報》還是《紐約時報》來作出，對於Facebook來說是分別不大。

這次並非Facebook首次封鎖《紐約郵報》的新聞，早前有關推測Covid-19病毒是由實驗室洩漏，以及美國總統拜登次子亨特（Hunter Biden）的電郵醜聞，同樣在Facebook上不見蹤影。對於封鎖病毒的新聞，Facebook發言人當時解釋是因為電腦程式出錯。至於處理亨特的新聞是基於另一項政策，在未清楚報道內容真假前，Facebook會先行阻止報道廣泛流傳，其間Facebook的專職「事實檢查員」會有一個星期時間判斷報道內容是真還是假。不過，Ben Smith指出，這些「事實檢查員」通常是沒有經驗的初級記者，而且如亨特「電郵門」這類新聞根本難以在一星期時間來搞清來龍去脈。

但《紐約郵報》就認為Facebook封鎖他們的新聞，只因他們的親特朗普右傾政治立場。《郵報》指出，Facebook和其他社交媒體經常聲稱「中立」，不會因為避免威脅到利潤或帶來法律責任而作出偏激的編輯決定。但事實上這些社交媒體的而且確正扮演發行人角色，而且做得非常差。

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