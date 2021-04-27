日本一年一度的《外交藍皮書》昨日出爐，當中對中國的措辭較往年強硬，提到關注香港和新疆問題外，重點指出中國軍力擴張及在東海、南海的活動增加，已令日本和國際「強烈關切」。

外交藍皮書是日本基於自身外交立場對國際情勢與外交動向的紀錄，外務省每年都會製作。

今年藍皮書繼續形容對中國的關係是日本「數一數二重視的雙邊關係」，但同時點出中國過去30年軍事支出增加約44倍，在軍力擴張方面欠透明度；又指出中國單邊行動圖改變亞洲水域現狀的情況日增，令區內和國際社會「強烈關切」，措辭比去年版本指國際社會「共同關注」強烈。

指闖釣魚台違國際法

近期中國海警船頻頻在釣魚台一帶巡航，日本防衞相上周曾批評中國「正在不顯眼的地方一步步侵略」。今年藍皮書首次說中國海警船在釣魚台周遭活動「違反國際法」，形容「局勢日益嚴峻」；亦對中國實施允許動武的海警法表示「深切疑慮」。

藍皮書亦介紹了本月日美首腦會談，強調雙方「就繼續加強日美同盟，達成了共識」；又指日本提出「自由開放的印太」構想已獲美歐多國取得共識，將以日美印澳四方安全對話（QUAD）框架為具體推進展開合作。

另外，藍皮書提到香港和新疆，對於中國以港區國安法加強管控香港，藍皮書指「包含日本在內的國際社會多次表達重大疑慮」；對新疆維吾爾自治區維族人權問題亦表示「深切疑慮」。

關於台灣，日本延續去年立場，認為台灣是「重要夥伴與朋友」，重申支持台灣以觀察員身份參加世界衞生大會。但早前美日峯會聯合聲明提到「台灣海峽和平與安定的重要性」，今年藍皮書無觸及。

分析指相比起去年外交藍皮書顯示日中關係暖化，今年藍皮書整體上顯出對中國有強烈意識，有關日揆邀請習近平訪日一事記載為「未到討論具體時間行程的階段」。

對於加強日美合作戰略，藍皮書亦相當明確，今年更首度有「美中關係」條目，詳述美中對立情勢，指「國際社會的力量平衡正發生重大變化」。

中方不滿促糾正錯誤

中國外交部昨就日本發表外交藍皮書作出回應，稱已向日方提出「嚴正交涉」，敦促日方「糾正錯誤」及尋求「以實質行動建設兩國穩定關係」。

對南韓方面，今年藍皮書與去年版本一樣記載是「重要的鄰國」，但點出南韓法院1月裁定日本政府須賠償南韓慰安婦，「讓嚴峻的日韓關係進一步惡化」。

日本亦再次主張對竹島（南韓稱獨島）擁有主權。南韓外交部昨日對此表示強烈抗議，敦促日方撤回相關表述。日本共同網/中央社/

路透社/韓聯網