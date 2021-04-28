英國菲臘親王本月初逝世，英女皇上周低調度過了婚後73年來首次沒皇夫陪伴的生日。英國傳媒指，95歲的英女皇已經重拾心情，並投入皇室公務，在皇夫葬禮後首次參與對外互動的工作，跟外國大使進行視像會面。英女皇不時面露笑容，看來精神不錯。

皇室的哀悼期維時兩周在4月22日上周四結束，皇室成員可以回復正常工作，重新投入各種皇室公務。英女皇昨天在溫莎堡，以視像會議形式接見拉脫維亞（Latvia）大使布爾米斯特（Ivita Burmistre）和科特迪瓦（Cote d’Ivoire）大使阿馬尼（Sara Affoue Amani）。

從傳媒刊出的照片可見，英女皇帶着笑容工作，精神抖擻，臉色不錯，她穿上淺藍色、印有花圖案的套裝裙，配襯簡單的珍珠項鍊，和鑽石花形扣針，以精緻高貴的形象示人。

菲臘親王本月17日下葬，距今只過了約10天，但女皇已非首天恢復工作，她早在14日，皇夫逝世4天後已替溫莎堡「宮務大臣」（Lord Chamberlain）皮爾伯爵（Earl Peel）舉行退休儀式，及後又為繼任的「宮務大臣」迎新。

報道指，女皇打算日後減少涉足皇室事務，將公務留給子孫打理。據指經歷疫情後，女皇更意識到不可能太過勞碌工作，所以雖然她已復工，但工作安排上不會如以往繁忙，出席會議、花園派對、接待賓客的活動可能減少，而且可能一周只會有兩天回到白金漢宮開會，長駐溫莎堡。

而皇儲查理斯則可能會負起更多職務，包括在下月與女皇一起參與國會開幕大典。

民調：英女皇仍是最受歡迎皇室人員

另外，YouGov公佈上周進行的民調，顯示英女皇仍然是最受歡迎的英國皇室人員，支持率為85%；其次為威廉王子和妻子凱蒂，支持度分別為80%和78%；皇儲查理斯為58%。

擺脫皇室赴美生活的哈里王子，支持度則為43%；其妻梅根為29%。至於最不受歡迎的皇室人員，則是安德魯王子，支持度只得10%。

英國《每日郵報》/《太陽報》

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