美國總統拜登出席國會聯席會議並發表演說，對外政策側重談及與中國的競爭但有所保留，指並非尋求衝突，並將維持美軍在印太地區的部署，加強科技發展和貿易。拜登亦脫稿提到中國國家主席習近平，談及兩人當年還是各自領導人副手時的交情，又指習近平一直希望讓中國成為世上「最重要、最具影響力的國家」。

拜登提到他就任後與習近平通了兩小時電話，向對方表明美國歡迎競爭，但並非尋求衝突，「但我絕對清楚指出我們將捍衞美國所有的利益」。

拜登：習近平想讓中國成為世上最具影響力國家

拜登表示他告訴習近平美國將維持在印太地區的軍事部署，「並不是尋求衝突，而是要防範發生衝突」。法新社指他亦脫稿提到自己還是副總統時，與習近平有不少交情，又指習近平多年以來的計劃明確，「他極其認真要（中國）成為世界上最具影響力、最重要的國家。他與其他專制者都認為，在21世紀民主是不敵專制主義，因為要太長時間才達成一致」。

拜登呼籲參議員通過獲兩黨支持的議案，就人權問題向北京施壓，應對貿易不平等及提高發展新科技的資助額，以更有效與中國競爭。他說︰「美國將對抗剝削美國工人和企業的不公平貿易措施，例如補助國企，竊取美國技術和知識產權。」

拜登亦強調科技發展的重要性，「中國和其他國家正快速逼近。我們需要發展和主導未來的產品和技術」。

斥俄干預選舉及網攻將有後果

法新社形容，拜登這篇演說標誌着美國由前總統特朗普鷹派民族主義，轉為拜登所提倡的全球合作。拜登提到美國對人權自由以及盟友的承諾，強調美國不會退縮。

拜登又談到另一對手俄羅斯，指他很清晰向總統普京表明，莫斯科干預美國選舉和網絡攻擊美國政府及企業將會有後果，但華府並非尋求令局勢升溫。至於北韓和伊朗的核武危機，拜登表示將會與盟友緊密合作，通過外交渠道和強力震懾應對來自北韓和伊朗的威脅。

路透社／法新社

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