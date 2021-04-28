「阿波羅11號」人類首次成功登陸月球任務其中一位美國太空人柯林斯（Michael Collins）不敵癌魔逝世，終年90歲。

柯林斯家人周三在Twitter發文，說柯林斯在家人陪伴下安詳離世，說他「總以仁慈謙卑態度面對人生挑戰，亦以同樣態度面對最後挑戰」。

美國太空總署（NASA）說國家失去一位先驅人物，讚揚柯林斯「一生支持探索」，說他雖然有時被稱為「史上最孤單的人」，但他卻在同袍首次踏足月球之際，協助國家樹立這個關鍵里程碑。

1969年7月20日，柯林斯與杭斯朗（Neil Armstrong）、艾德靈（Buzz Aldrin）乘坐「阿波羅11號」太空船抵達月球，杭思朗和艾德靈成為史上首兩位踏足月球的人，柯林斯當時沒有登月，而是獨自駕駛指揮艙「哥倫比亞號」繞月飛行。因此，他往往被謔稱為「被遺忘的太空人」。

杭斯朗2012年逝世。隨着柯林斯的離世，「阿波羅11號」在世太空人僅餘現年91歲的艾德靈。

美聯社／美國全國公共廣播電台／美國有線新聞網絡

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