（北美通訊）華裔科學家郗小星（Xi Xiaoxing）多年前被FBI錯誤指控是中國間諜，雖然當局最終撤銷控罪，但郗小星仍背負巨額法律費用。郗小星及其家人提出民事訴訟，追究美國政府、聯邦調查局（FBI）探員2015年錯誤逮。郗小星女兒郗雨珊（Joyce Xi）認為事件正好反映，美國政府在針對亞裔的暴力潮中所扮演的帶頭角色。

郗雨珊在《今日美國》（USA Today）撰文，指對於美國各地湧現的針對亞裔襲擊，主流傳媒在報道時，都迴避了一個簡單事實，那就是：在最近期才對亞裔社區表示同情的那個聯邦政府，長期以來都帶頭傷害著這個社區，並持續這樣做。

她重提2015年，父親被司法部指控非法向中國輸出敏感技術，面臨判處80年監禁和罰款100萬美元，同時又要面對大批傳媒的追訪、FBI的監視，對他們生活造成很大影響。郗雨珊表示，事實證明指控是假的，司法部也撤銷了案件，但她們一家所受的心理創傷，和背負的巨額法律費用卻無法撤銷。這段往事至今仍是她們一家的夢魘，但政府從未作出解釋。

她認為，這些事件其實是美國政府的針對亞裔行為。像她的父親，一個美國物理學教授，甚至不是從事敏感科技研究，但檢察官仍然可以在沒有合法證據下，單憑他的中國血統，指控他從事間諜活動，而過程大大影響她一家的生活。她們嘗試尋求公義，但法院駁回她們提出的民事訴訟。

郗雨珊指出，她父親的案件並非個別例子，就算拜登政府提出要打擊針對亞裔的暴力，但若要更有效地制止這些案件，美國政府必須先結束自己的種族主義政策，並對過去的不法行為負責。她重申，她們一家會就她父親被錯誤逮捕的案件提出上訴，繼續努力爭取，以結束針對華裔的種族歧視。

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