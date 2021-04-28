（北美通訊）加拿大溫哥華一名華裔男教師，被控在自己家中性侵一名未成年學生，他將面臨性侵犯、性騷擾和誘導性接觸等三項控罪。

溫哥華警察局（VPD）表示，年約50歲的美術教師陳少翟（音譯、Shao Zhai Chen）在今年3月22日，涉嫌在東64大道（East 64th Avenue）與愛德華王子街（Prince Edward Street）的住所授課時，性侵一名9歲女學生。

溫哥華警察局發言人維辛汀（Tania Visintin）表示，這是令人非常不安的事件。她指，陳少翟利用受害人父母對他的信任，對受害人施以侵犯。調查人員不排除有更多受害者，呼籲公眾如有其他兒童到過疑犯住所，請向警方提供更多資料協助調查，並描述陳少翟為亞裔、身高5呎8吋和戴眼鏡。

目前，陳少翟已獲保釋，保釋條件是除非有父母或其他成年人在場，否則他不得接觸16歲以下兒童。

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