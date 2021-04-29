美國紐約周二凌晨發生警員被撞死案件。32歲非裔女子博瓦（Jessica Beauvais）當晚醉酒後，駕車撞死43歲警員察科斯（Anastasios Tsakos），其後不顧而去，她事發前數小時曾在社交網站直播，提及非裔男子弗洛伊德被警員跪頸致死案，並以粗口批評警方。博瓦目前面臨誤殺等13項控罪，若罪成可被判監15年。

博瓦周一晚上首先進行facebook直播，當時她一邊喝酒及吸電子煙，一邊與觀眾談論上周的弗河伊德案裁決，直播背景音樂則是N.W.A.主唱的歌曲《F**k tha Police》。

博瓦形容弗洛伊德案反映現行司法制度缺陷，又指警員工作本身就要面對死亡風險，就職時亦宣誓不畏懼，形容「假如你不想死，便到沃爾瑪當收銀員，不要用子彈射我們，這是藉口」，她又揚言一旦被警員襲擊，會設法要他人陪葬。近兩小時的直播最後以博瓦粗口辱罵警察作結。

警被撞飛45米 被捕時超精超標一倍

數小時後博瓦不顧自己正被停牌，仍駕駛其私家車外出，周二凌晨約2時在長島快速公路上撞倒正指揮交通改道的警員察科斯。由於當時車速極快，察科斯被撞飛至45米（150呎）以外的草叢，送院後證實死亡。警方表示博瓦當時無視路面上的雪糕筒以至警車警告燈，撞倒死者後更不顧而去，但在約1.6公里外被警員截獲拘捕。

博瓦被捕時繼續以粗口辱罵警員，又稱「我毋須聽你的話」，消息人士指她當時的酒精呼氣讀數高達0.15，較法定上限高接近一倍，且步履不穩、口齒不清，據報她事後供稱當晚曾吸大麻，並飲用伏特加和紅酒。控方向法院提交的起訴書則指，博瓦被截停後曾問警員「我做了甚麼」，稱當時聽見巨響，知道「撞倒了一些東西」，但不知道撞倒他人。

羈留後改變態度 聲淚俱下道歉

不過博瓦在警署接受13小時羈留後態度明顯改變，她周二下午被帶上警車時，聲淚俱下就事件道歉，稱對撞死察科斯感到抱歉，強調並非有心，「很對不起！」

現時博瓦正面臨13項控罪，包括醉酒駕駛、魯莽駕駛、停牌期間駕駛、誤殺、危險駕駛導致他人死亡、肇事後不顧而去等，法院禁止她保釋，意味她需還柙至4月30日案件再訊。

察科斯任職警隊14年，育有一子一女，同袍讚揚他是小隊中最出色的一人，從不質疑指揮官的指示，又指他心地善良。博瓦的鄰居則稱她平常是好母親，而且相當膽小，相信今次事件屬意外。

英國《每日郵報》/美國《紐約每日新聞》

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