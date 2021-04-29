根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.49億、死亡人數超過314萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,222萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.4萬。印度確診人數超過1,799萬，死亡人數超過20.1萬。巴西確診人數超過1,452萬，死亡人數達39.8萬。法國確診突破550萬。俄羅斯、土耳其、英國確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、羅馬尼亞、伊拉克、菲律賓等10國確診宗數均超越100萬大關。

長者打核酸疫苗入院風險減94%

美國疾病控制及預防中心（CDC）研究發現，信使核糖核酸（mRNA）疫苗可減65歲以上長者入院率。美國目前批准使用的mRNA疫苗有輝瑞／BioNTech和Moderna。

研究指65歲或以上長者接種兩劑mRNA疫苗後，染疫入院風險減94%，接種一劑的染疫入院風險也少64%。

新華社

美$7.8億物資運印 英向印提供三台製氧機

印度染疫死亡人數周三突破20萬，多國繼續施援。美國白宮周三表示，美國正將總值逾1億美元（逾7.8億港元）的物資運到印度，協助該國抗疫。

英國周三宣佈運送三組「製氧工廠」到印度。那些「工廠」每組貨櫃大小，每分鐘可產500公升氧氣。

英國皇儲查理斯對印度疫情惡化感到難過，其英國亞洲信託基金會展開「給印度氧氣」籌款活動，損錢給印度購買製氧設備，現已籌得逾27萬鎊（293萬港元）。

路透社／美聯社

法擬推健康通行證

法國總理卡斯泰周三表示，考慮逐步結束衛生緊急狀態，並計劃推出健康通行證。

卡斯泰透露將向議會提交有關結束衞生緊急狀態的法案，准許政府自6月2日至10月31日實施過渡措施，逐步結束衛生緊急狀態。

卡斯泰同時透露，官方計劃推出健康通行證，方便民眾外出旅行。該通行證將為持有者的病毒檢測結果、接種疫苗情況等提供證明，以表明通行證持有者並非病毒攜帶者。他說，法國議會近期將會審議該通行證是否可用於參加各種活動。

卡斯泰說，法國總統馬克龍周五會宣佈解封時間表，為逐步恢復正常生活做準備。按照官方透露的解封細節，法國可能6月結束宵禁，酒吧餐廳的室內場地6月前不會重開。

中新社

歐洲累計病例突破5千萬

法新社統計官方數據顯示，自2019年12月中國率先出現疫情後，歐洲累計病例數已過5,000萬宗。

目前包括亞塞拜疆、俄羅斯等52個歐洲國家和領地，累計病例已來到50,021,615宗。過去7天共錄得1,382,000宗，這代表平均每天有19.74萬宗病例。

不過，過去兩周許多歐洲國家單日新增病例都有減少，一些政府逐步放寬防疫措施。以英國為例，4月12日允許非必要商店和戶外咖啡廳重開。現在英國平均一天新增2,300起病例。英國曾全國封鎖，並於去年12月初展開大規模疫苗接種計劃，迄今64%成人已經接種至少一劑疫苗。意大利已批准酒吧、餐廳、影院和劇院局部重開。法國累計病例逾550萬宗、高踞歐洲之冠，但新增病例亦些微減少。

自疫情開始以來，歐洲染疫病故人數已有超過1,060,900人，目前每天約3,600人病歿，比4月中旬稍減。

另一方面，賽浦路斯過去一周每10萬居民就有651宗新病例，依法新社統計居於全球首位。這個地中海島國上周五宣佈為期兩周的新封鎖措施。

歐洲累計病例約佔全球1/3，但過去一周新增病例只佔全球的24%。

法新社

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