美國總統拜登上任100天，雖然他在去年大選獲得美國史上最多普選票而當選，但縱觀近代總統的同期表現，拜登暫時未見突出，他目前支持度為53.4%，是列根以來7名總統當中的尾三，同期表現僅優於特朗普和克林頓。拜登今後的民望將會向上攀升，抑或轉向走低，短期內要視乎已經推出的振興經濟方案成效，以及近期積極推動的萬億基建方案。

根據數據分析網站「FiveThirtyEight」，直至上周三（即上任第92日），拜登的支持度為53.4%，不支持率為40.1%；以第一任期上任92日計，在列根至今的7名總統當中，拜登排第五，高於特朗普的41.9%及克林頓的52.9%，而前四名依次為67.6%的列根、60.2%的奧巴馬、58%的老布殊和56.2%的小布殊。

拜登未來的民意支持度能否超越其他總統，當前便最重要看他的1.9萬億美元振興經濟方案，還有總值4萬億美元的基建和「人文基建」計劃。

振興經濟方案 皮尤：獲70%支持度

拜登至今推行的重大措施普遍反應正面，例如他上月簽署1.9萬億美元（14.8萬億港元）振興經濟方案成為法例，協助美國戰勝疫情和復興經濟。方案包括總值4,000億美元（31,200億港元）的一次過每人派錢1,400美元（約1萬港元）、向950萬因疫情失業者發放每周300美元（2,340港元）失業救濟、3,500億美元（27,300億港元）援助因疫苗而陷入財困的州及地方政府。

每年收入介乎7.5萬至8萬美元（約58.5萬至62萬港元）的成人，或跟配偶共同收入介乎15萬至16萬美元（約116萬至124萬港元）之間，以及收入不多於12萬美元（約93萬港元）的戶主，亦可獲得按比例扣減後的現金援助，但超出上限的話便不能獲得一分一毫。

有申報供養人的家長可就每名受供養人取得1,400美元，跟去年派錢不同的是，受供養人不再設有17歲的年齡上限，即使他們已成年，但仍因要讀書或殘疾而受供養，家長或監護人仍可申報，並獲得1,400美元。受養人的款項會轉賬至其家長或監護人的賬戶。無證移民將不能獲發放現金，但已登記社會安全號碼的非美國公民則可獲派錢。

根據美國民意調查機構皮尤研究中心（Pew Research Center），該措施有70%人支持，28%人反對。

4萬億美元基建計劃 民調指56%人支持

拜登以重塑經濟和與中國競爭為重心，月初推出總值約2萬億美元（15.6萬億港元）的基建計劃，涉及路橋和互聯網等大量設施，擬靠未來15年增加的企業稅支付。

計劃將花費6,250億美元（約4.88萬億港元）在建設道路、橋樑、運輸、鐵路、港口和電動車充電站，250億美元（約1,950億港元）在退伍軍人設施等聯邦政府基建，還會有大筆資金改善電網、供水系統和鄉郊寬頻等公共設施，以及加強培訓勞工、提升生產力和進行研發。

拜登亦提出「人文基建」計劃，包括提供學前免費教育等，期望改善美國育兒、教育、公共衞生等日常生活，連同其他基建項目，總開支料達4萬億美元（約31萬億港元）。

全國公共電台（NPR）、公共廣播服務（PBS）聯合進行的民調指，計劃獲56%美國人支持，36%反對。

討論提高多項「富人稅」應付社會開支

拜登政府正討論提高多項「富人稅」，以支付一系列社會支出，並解決長期的不平等現象，拜登已經警告，年收入超過40萬美元的人可能需要繳納更多稅金。白宮已經公佈企業稅上調方案，增加的稅收將用於以基建為主的「美國就業計劃」。

《彭博》日前引述知情人士指，資本利得稅率提高近一倍至39.6%，對於年收入不低於100萬美元的人，最高階的資本利得稅再加上投資收益附加稅，意味富人投資者的聯邦稅率最高將達到43.4%。為醫改提供資金的3.8%的投資收益稅將繼續保持。

高盛曾分析提高資本增值稅對股市的影響，預料今次若加稅，富裕階級或會拋售達1,780億美元（約1.38萬億港元）的股票等資產。

美國《財富》雜誌／《蘋果》資料室

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