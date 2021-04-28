已故前三星電子會長李健熙遺產中，那2.3萬件南韓國寶和西方藝術珍品份外矚目，他的珍藏被指可媲美頂級博物館，亦被指是南韓國寶最大個人收藏家。

不乏畢加索及達利作品

李健熙遺下的，除三星商業王國，還有估值高達3萬億韓圜（210億港元）的藝術品，當中不但有莫奈、畢加索、夏加爾等近代西方大師級的傑作，也包括朝鮮王朝中期畫家鄭敾的《仁王霽色圖》和朝鮮王朝晚期畫壇巨匠金弘道的《秋聲賦圖》，兩幅作品皆被視為南韓史上的瑰寶。

韓聯社引述一名國家級美術館長表示，李健熙的藏品水準極高。南韓著名畫家李禹煥憶述李健熙生平時說：「李會長像一位有堅定信念的哲學家或狂熱的藝術家，更甚於商人」，指對方曾形容藝術是他的「靈感泉源」。

多得李家捐出的莫奈《睡蓮池》、達利《半人馬家庭》以及金煥基、畢加索等海內外名家的曠世之作，讓一度藏品匱乏的韓國國立現代美術館可與世界級美術館相媲美。

李健熙珍藏亦引起政府應否准許以藝術品支付遺產稅的辯論，南韓法律現只准許物業和證券代現金交遺產稅。上月，當地文化界便聯署促請納入藝術品，理由是避免珍品拍賣套現交遺產稅時流失到海外，但有公民組織反對，認為藝術品價值難定，准用來交遺產稅只會淪為富人的避稅手段。韓聯社