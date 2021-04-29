英國劍橋公爵威廉與夫人凱蒂結婚十周年，皇室近年爭議不斷，《星期日泰晤士報》評論讚揚凱蒂已成皇室革新核心。皇室專家分析指，她一直專注於無爭議性的慈善工作，作風低調、不搶風頭，以及最近她無視限聚令獻花，都表現出色，有助改變皇室的公眾形象。但隨着她更接近成為皇后，日後掣肘恐增。

無視禁令獻花反贏得掌聲

皇室專家指凱蒂不像某些皇室成員，過去數年在大眾面前甚少犯錯。最近一次「爭議」是倫敦逾千人不理會疫情限聚令，在市內克拉珀姆地區(Clapham)集會，悼念晚上獨自步行返家途中遭殺害的33歲女子埃弗拉德（Sarah Everard）。凱蒂亦現身獻花和短暫悼念，當時她並沒有戴口罩。

凱蒂獻花並未引起太大爭議或為皇室帶來一場「公關災難」，反而贏得輿論讚賞。皇室事務專家邦德（Jennie Bond）指凱蒂「表現出色」。

皇室作家諷梅根自我中心

皇室傳記作者朱諾（Penny Junor）亦讚她出席守夜是「絕妙的行動」，將一場讓小報大做文章的事，塑造成一個嫁入皇室前的倫敦年輕女子，回想起深夜獨自回家的故事。當時正值梅根在奧花雲費的專訪中，控訴「凱蒂弄哭我」之後，朱諾讚凱蒂的安排巧妙，認為以這種方式回應恰到好處。

朱諾指凱蒂作風低調，「當哈里和梅根接受奧花雲費訪問，他們更關心自身利益，這一切都是關於他們，一切都是他們自己的說法。但服務和自助是有差異的，我覺得真正的服務是無私為人做事，我認為凱蒂明白這一點」。

凱蒂專注發揮無爭議議題

凱蒂過去推動幼兒早期發展的全國調查，研究有關幼兒生活與後續出現社會問題如上癮、破碎家庭、自殺和無家可歸的關聯，而她對攝影的熱情更促成一場有關疫情的攝影展。邦德表示這些工作都讓凱蒂作為公眾人物廣受讚賞，非常擅於掌握國家當下的情緒氣氛。

評論指經歷安德魯王子的性醜聞，以及哈里夫婦持續帶來的煩惱，凱蒂對於不擅處理災難的英國皇室而言，是很值得鼓舞，形容她是「無價的財產」。但與此同時，隨着她越來越接近成為皇后，皇室對她的期望越大，令她也預期自己需更循規蹈矩，例如對言論更加小心，避免在疫情危機下自發出遊。

邦德認為：「我認為威廉和凱蒂展示的是，如果你在較少目標上盡力，你可以發揮更大的影響力。」她與很多皇室專家的看法一樣，相信凱蒂會專注在無爭議的議題上，例如幼兒發展和心理健康。邦德認為凱蒂真心對這些議題有興趣，認為她能明智地選擇着眼於她性格及知識較擅長的議題上。

凱蒂一直確保不出風頭

皇室傳記作者朱諾表示，「她（凱蒂）不是高高在上，一定也不會『我我我』。她自信、能幹，而且你不會有一種她在等待鏡頭、一切都是宣傳噱頭的感覺」。

朱諾指凱蒂或許從已故王妃戴安娜身上吸取教訓，因戴妃人氣蓋過作為皇儲的丈夫查理斯，「查理斯是威爾斯親王，並不習慣失去關注，這造成很大的問題。凱蒂處理得很小心，確保她不會超越威廉，她並不出風頭，而且她不會因成名而性情大變」。

英國《太陽報》／《每日郵報》

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