緬甸反軍方政變示威至今持續近3個月，近日軍事基地成為襲擊目標。周四兩個空軍基地遇襲，暫無組織承認責任，亦未知傷亡數字，軍方發言人未有回應。另外，當地一名示威領袖遭軍方檢控謀殺和叛國罪，而歐盟繼續對緬甸實施制裁。

據緬甸Delta通訊社報道，首次襲擊發生於中部城鎮馬圭（Magway）附近的空軍基地，其間發生三次爆炸。

而不久緬軍位於密鐵拉（Meiktila）的一個主要空軍基地亦遇襲，記者丹溫萊（Than Win Hlaing）當時在基地附近，他在網上發文稱基地遭5枚火箭炮炮轟，並發佈影片錄到炮彈在頭頂飛過後發出爆炸聲響。

自軍方發動政變後，民眾在全國發起示威，軍方血腥鎮壓造成至少750名平民死亡。緬甸軍方與少數民族亦爆發嚴重衝突，克欽獨立軍（KIA）至少奪取了緬軍十個基地。泰國官員透露，緬甸軍方多次空襲，導致克欽族村民逃難到鄰近的泰國。

國營電視台周三報道，25歲示威領袖韋莫南（Wai Moe Naing）被軍方檢控謀殺和叛國罪。韋莫南是回教徒，本月15日在中部城鎮蒙育瓦（Monywa）率領一場電單車遊行時，遭軍警駕車撞倒後被捕。

此外，歐盟理事會決定把針對緬甸個體及實體的制裁延長至4月30日。今年3月22日，歐盟宣佈對包括緬甸國防軍總司令敏昂萊在內的10名軍方高層人士，以及新任緬甸聯邦選舉委員會主席實施制裁，禁止其進入或途經歐盟，凍結其歐盟境內的資產和經濟來源。4月19日，歐盟外長理事會又決定擴大制裁名單，增加10名個體及2家經濟實體。

國際工會聯合會（International Trade Union Confederation，ITUC）早前發聲明歡迎緬甸全國團結政府（ National Unity Government，NUG）成立，並促請聯合國、各國政府、跨政府組織正式承認其為緬甸的合法政府。該會秘書長巴洛（Sharan Burrow）表示：「這是緬甸的合法政府，反映11月選舉中人民所表達的意願。國際工會承認其合法性，國際社會也應如此。」全國團結政府主要由昂山素姬所屬的全民盟前議員組成的影子政府。

路透社/國際工會聯合會/中通社

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