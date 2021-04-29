英國劍橋公爵威廉王子及妻子凱蒂在結婚10周年前夕，前往達林頓（Darlington）附近村莊小斯坦頓（Little Stainton）一個農場探訪，是兩人自去年12月以來首次離開倫敦的正式公開活動。他們在農場駕駛拖拉機，又帶著小羊散步，更與附近農夫談論農業、氣候變化及心理健康等問題。兩人又訪問一個青年項目，與一眾青年暢談、打高爾夫球。

今次是上周五皇室結束哀悼期後，威廉和妻子凱蒂的首場公開活動，他們周二探訪51歲農夫查普曼（Stewart Chapman）的農場，威廉更在查普曼陪伴下嘗試駕駛一輛使用GPS控制行走路線，藉此提高效率的拖拉機。查普曼說：「他們倆非常好，威廉更提到直升機都使用GPS技術，因此了解了它的操作原理。」

查普曼又與妻子懷斯（Clare Wise）陪伴威廉夫婦觀看農場內牛群，以及分娩小牛及小羊的設施，向他們介紹用來監察母牛分娩的相機，當母牛快將分娩，相機便會向查普曼發訊息。威廉夫婦又陪伴查普曼3個年齡介乎4至9歲的女兒一起放羊，查普曼的9歲長女克洛弗（Clover）坦言「很興奮，但也又不安」，「她（凱蒂）問我我的朋友來到農場，看到我訓練小羊會否感到驚訝」。

懷斯又向兩人解釋如何利用科技減少碳排放，實現零排放目標。她說：「動物躺在我們種植的稻草上，吃我們生產的穀物，然後牠們的排洩物又用來滋育土地。我們非常熱衷零排碳。」

威廉又與達勒姆郡和北約克郡的農民見面，討論他們去年的經歷，包括疫情對心理健康的影響以及如何兼顧孩子在家上課和務農。

兩夫婦之後又參觀了達勒姆（Durham）一個青年計劃「Cheesy Waffles Project」，該項目專門資助有特別需要求兒童或青年，而這個項目正是威廉夫婦2011年選擇資助的26個慈善組織之一「The Key」負責主理。威廉與一班曾參加愛丁堡獎勵計劃的年輕人傾談，更提及已故的祖父菲臘親王。

他詢問兩位計劃金獎得主、18歲的瓊斯（Evan Jones）和23歲的米德爾頓（Lee Middleton），「你們知道他是我的祖父嗎？可悲是他數周前去世了，他會為你們獲獎感到很高興」。兩夫婦更與一班青年人一起打高爾夫球，又聆聽他們在疫情期間如何幫助社區其他人士，包括為老人提供下午茶等。

英國《泰晤士報》/英國廣播公司

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）