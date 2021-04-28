【人間煉獄】印度確診COVID-19病毒人數再創全球單日新增紀錄，衞生部門昨天早上公佈，在此前的24小時內有36.27萬人確診，累計數字達1,790萬人。不過專家估計真實數字可能多30倍，在14億人口的印度，有逾5億人染疫。更令人憂慮的是，早前有報道指，最先在印度發現的變種病毒B.1.617可能導致印度確診個案急升，世衞表示，已在全球17個國家發現該變種病毒。

專家指出，眾所周知當地確診及死亡數字一如往常被低估，印度基建設備差、人為錯誤及低檢測率，是數字嚴重低於實際數字的原因。世衞首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）亦認為，當地很多人受到感染，只因國內檢測不足而未被驗出。她向美國有線新聞網（CNN）表示，根據較能準確顯示實際確診人數的血清學統計，印度確診人數較政府報告的最少多20至30倍。

檢測率低 基建設備差

密歇根大學生物統計及流行病學教授慕克吉（Bhramar Mukherjee）表示，沒有病徵的病人不知道自己受感染而未去檢測、各城市及邦的制度不同、較偏遠地區民眾較難獲得測試等原因，均拖低檢測比率。

印度衞生部門昨天公佈單日新增3,293名死者，累計死亡人數已突破20萬。慕克吉則認為實際死亡人數應為現有數字的二至五倍。外界早已懷疑政府數字不準確。其中德里市政局向區內26個火葬場收集數據，顯示4月18至24日有3,096名疫症死者進行火葬，較政府公佈的1,938宗死亡個案多1,158宗。

16國發現印變種病毒

分析指，即使在疫情前印度的死亡人數就經常被低估，因為當地不少人在家中去世。疫情期間醫院空間不足令越來越多病人死於醫療設施以外，沒有登記的死亡人數就更多。疫情數據被低估令印度在第二波疫情上顯得措手不及。慕吉克指出，若有更準確的數據，就能更好準備，並預視到需要甚麼醫療資源。

世衞表示，最先在印度發現的變種病毒B.1.617，已在200多個病毒基因序列中檢測到，這些序列由最少17個國家，包括印度、英國、美國及新加坡等，上傳到全球病毒基因資料庫。B.1.617被世衞列為「值得注意變種」，代表它比原始病毒更危險，能更易於傳播、更致命或使疫苗無法發揮作用。世衞發言人另指，大型群聚、高傳染性變種病毒及低疫苗接種率，造成印度病例飆升的「完美風暴」。

美國總統拜登周二表示已與印度總理莫迪通電話，表明有意運送疫苗到印度，但未有明確日期，美方會先運送其他物資及援助予印度。包括亞馬遜、Google等美國企業，亦向印度提供援助。不過當地有富豪及寶萊塢明星就紛紛包機或乘私人飛機逃離印度，或是在社交媒體分享度假照片，遭到批評。

美國有線新聞網/NDTV