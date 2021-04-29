英國威廉王子和夫人凱蒂今天錫婚，婚姻走進第十個年頭，英媒尋找當年在他們婚禮上獻唱的兒童合唱團成員訪問，現時他們已經是有為青年，部份人畢業於牛津、劍橋等名牌大學，有人當上指揮家、準律師。他們憶述當年要保密獻唱一事，所以事前連父母都不知道；在練習時也十分認真，就算有蜘蛛爬過曲譜，他們都不敢哼聲。

威廉和凱蒂在2011年4月29日於西敏寺舉行婚禮，當時全男班的西敏寺詩歌班學員（Westminster Abbey Choir）在他們進場時獻唱經典詩歌《我曾喜悅》（I Was Glad）。現年23歲的奧圖德科（Timi Otudeko）就是當年合唱團成員之一。

奧圖德科長大後曾經試過當足球員，但入讀愛丁堡的赫瑞瓦特大學（Heriot-Watt University）後，便轉玩單簧管，沒有在球壇發展，他在去年畢業，加入主要幫助非裔群體的非牟利組織「Do It Now Now」做義工。

奧圖德科記得，在威廉王子大婚那天前，全團成員對於參與演出一事要絕對保密，連告訴家人都不可以，事後父母才知道，「他們當然感到驚訝和驚喜，特別是我們真的做到完全保密」。

在他們練習時，威廉和凱蒂曾經來過探班，而當時一班大人吩咐「要非常小心，不要說任何愚蠢的說話，也不要投入到失神」，「凱蒂問我於所選的音樂有甚麼看法時，我感到太驚喜，已不記得自己說了甚麼」。

合唱團花上數月為表演練習，而每次練習都十分認真，有次一隻蜘蛛爬上曲譜上，奧圖德科都不敢有異樣，「當時我非常害怕蜘蛛，但我不可以掃走它，因為他們要我們假裝每一秒都有鏡頭拍着我們，所以我們每個動作都要很小心」。

現時同樣已23歲的費瑟斯頓豪（Tom Fetherstonhaugh），當年負責獨唱聖詩《Ubi Caritas Et Amor》（必有仁慈與愛），他表示︰「我在表演數天前才收到通知，現在回想也感驚訝，當時我沒有感到緊張。」現在他已成為一名指揮家，曾入讀牛津大學。

其他成員還有里斯（Dewi Rees），他在參與大婚的表演之前，已為當時的教宗本篤十六世獻唱過，往後繼續在音樂上發展，屢獲殊榮，考獲獎學金入讀劍橋大學；比尼（Theo Beeny）成為一名獨立流行音樂歌手；拉什（Lenny Rush）成為婚禮表演歌手，兼任英國廣播公司（BBC）的電台節目主持人；費爾貝恩（Timothy Fairbairn）加入著名律師行當實習生；貝爾（Gus Bell）亦已入讀愛丁堡大學。

英國《每日郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）