【新增演說內容】美國總統拜登在最新國會演說稱美國並非要尋求與中國爆衝突，但中美存在競爭，但上任以來一直承諾會推動反華全球戰略，不讓中國「成為全球的領袖國、全球最富有國」，不過事實上，美國在經濟、基建、通訊網絡、虛擬貨幣、製造業資源等多個領域上，都未有明顯優勢，甚至落後於中國，要令美國保持不衰敗並非易事。

時事評論作家希羅(Dilip Hiro)撰寫文章分析中美發展的優劣勢，認為中國在未來可能會佔有先機。他指出，摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)在寫給公司股東的年度信函裏就坦言「中國領導人相信美國正在衰退」，並認為美國在科技、基建方面都節節敗退，加上國家又被政治撕裂，政策難行，面對種族和收入不平等的難題，「不幸地，很多是真的。」中國至少有兩個領域比美國強，一個是貨櫃港口的控制權，或一個是掌握住稀土金屬供應，除了關乎資訊科技業發展，對電動車、戰機、導彈導航系統等生產亦十分重要。

華為全球手機巿佔率達20% 官員憂「虛擬人民幣」取代美元

作為全球第二大經濟體，中國電訊公司華為在去年第二季在全球手機市場佔了20%，超越南韓三星和美國蘋果公司排在榜首。報告顯示，中國有87%人使用金融科技服務，憑着強大的手機付款系統，在2019年的交易價值就達到29萬億美元（226萬億港元），中國正逐步成為全球首個「無現金社會」。反觀美國，使用流動付款服務的人不足10%，而中國五分之四的付款交易都是用手機完成，中國政府更於2020年8月開始在部份地區嘗試推動「虛擬貨幣」的發展。外界正觀望北京會否在2022年冬季奧運期間推出「虛擬人民幣」。

美國財政部、國務院、國防部以及國家安全委員會的官員正努力試圖理解「虛擬人民幣」的潛在影響、分配方式，以及是否可以用來繞過華盛頓對伊朗實施的國際制裁。部份美國官員和專家甚至憂慮「虛擬人民幣」可能會取代美元，成為世界主要的儲備貨幣。

中國鐵路網完善 更操控全球2/3貨櫃碼頭

中國政府一直投放巨大資源在基建項目，根據世界經濟論壇的全球競爭力報告，中國的基建排名在152個國家之中，由第66位一躍而上排在36位。2008至2018年間，中國擁有地鐵服務的城市，由10個增至34個，建設了110萬公里長的鐵路，高速列車系統的覆蓋長度由5.2萬公里增至13.2萬公里。高速列車系統縮減交通時間，可以令勞動力更加平均分佈，促進商業貿易，提升生產力。

美國前總統奧巴馬政府2009年提出價值7,870億美元(6.1萬億港元)的《美國復甦和再投資法案》，以回應2008年的經濟危機，可是至今只有1/10投入到基建工程，當中有1/3用來建設道路和橋樑，有關高速鐵路的基建工程幾乎沒有進展。

在貨櫃物流業，中國亦已經發展成熟。美中經濟與安全審查委員會主席巴塞洛繆（Carolyn Bartholomew）2019年向國會作供時稱，全球50個最大的貨櫃碼頭中，至少有2/3由中國人直接擁有和管理，或者與中國的投資有關，包括美國洛杉磯和西雅圖的主要貨櫃港口，都是由中國公司控制。中國遠洋運輸公司更連結西非、北歐、加勒比地區和美國的港口，形成「海上絲綢之路」貿易網。巴塞洛繆說︰「在發生衝突時，中國可以利用控制這些港口，來阻礙其他國家的貿易往來。」

中國擁有稀土金屬礦亦令其處於優勝地位，17種稀土被喻為「工業黃金」，是風力渦輪機，太陽能電池板和電動汽車等高科技和清潔能源產品的重要組成部份，戰機和核動力潛艇等武器也需要用到稀土。有見及此，美國和澳洲已經增強自身稀土出產量，直至2018年，美國有80.5%的稀土都是從中國進口。

希羅在文章中又指出，從應對這次世紀大流行疫情中可以看到，專制政權傾向「中央集權計劃」，可以推出帶來長遠利益的項目，可是「一個政治分裂的民主共和」體制，卻只能看到短期的運作。美國總統在四年任期內，都未必可以確保自己的政策措施得以推行，因此拜登想挑戰中國，又談何容易。

美國The Nation網

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