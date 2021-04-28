美國總統拜登上任100天，他在外交政策上主張「America is back」（美國回來了），務求改行多邊主義，逆轉前朝特朗普放棄參與國際組織的單邊主義態度。而美國《外交政策》大致正面評價拜登政府的作為，認為他能夠迅速地重新確立美國在全球的影響力，以及更緊密地與同盟合作。

全球民主及人權範疇：評價B級

民主人權是拜登甚為重視的一環，而他的政府亦有相應行動，例如財政部至今已經對中國、緬甸、俄羅斯、沙地阿拉伯等國家的侵害人權行徑施以制裁，同時維持了大部分由前總統特朗普政府實施、跟民主人權相關的制裁措施。因此，《外交政策》在這方面給予拜登「B」級評價。

可是，文章也承認，單靠制裁措施，如今已經不能阻止上述國家破壞民主人權的行為，例如歐盟、美國、加拿大及英國上月先後就中國侵犯新疆維吾爾人的人權作出制裁，分別有4名中國官員與1個實體被施以旅遊禁令與凍結資產，但制裁在很大程度上只具象徵意義。

文章認為，拜登最重要是方向是團結歐盟，歐洲是中國及俄羅斯最大的貿易伙伴，若美國及歐盟就價值、人權及政策上達成共識，有助推動民主及人權。拜登政府就歐盟事務，目前尚無任命全權領導的「沙皇」類官員或特別大使，亦可派遣高級官員展開長期的經濟及政治談判。

中國問題須加快處理：評價A-

華府透過重新加入國際組織及協議，聯合歐盟及亞洲盟友應對中國問題，除了重申美國對台灣的支持，亦開始審視美國21世紀在印太和其他地區的軍事需要。拜登政府任命了不少中國問題專家，《外交政策》形容任命的人數和質數均十分高，並對拜登至今作為給予「A-」評價。

文章認為，拜登在處理中國問題上，同時展現奧巴馬政府初期及特朗普政府時期的影子，且未有明顯破壞前朝政府一直以來的工作。

然而，拜登在中國問題上仍有大量議題要處理，例如科技政策、前朝關稅措施、新疆問題、是否杯葛2022年北京冬奧、香港問題、南海局勢等。故此，拜登推動相關政策應要加快速度。

中東無破壞無建樹：評價C+

拜登在競選時承諾把重返伊朗核協議作為首要的中東事務事項，但上任後未見進展，並且遇上德黑蘭展現強硬立場，包括調高提煉濃縮鈾的濃度。

拜登至今未在中東有太多具體行動，僅2月空襲敘利亞東部接壤伊拉克邊境一帶、由親伊朗民兵控制的據點，回應美國在伊拉克據點受襲，並強調軍事行動是希望阻止局勢升溫。分析認為，這些只屬暫時性的反應，暫未形成長遠的政策。

以色列跟巴勒斯坦問題方面，前朝促成以色列跟多個阿拉伯國家簽約和平條約，可以成為拜登有所作為的基礎，透過阿聯酋協助重建華府跟巴勒斯坦之間的聯繫，《外交雜誌》認為「兩國方案」仍然可行，但需要美國持續努力。

應對俄羅斯態度明確：評價A-

拜登採取傳統美國外交觀點，把俄羅斯視為重大威脅，並直指對方總統普京是「殺手」，令美國與俄羅斯近月關係再趨緊張。

華府上月就俄羅斯監禁反對派領袖納瓦爾尼一事宣佈制裁俄羅斯，包括聯邦安全局（FSB）局長博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov）等7名官員。美國本月宣佈制裁俄羅斯32名實體及個人，並驅逐俄羅斯外交官，財政部亦發佈禁令，禁止美國金融機構在6月14日後買入俄羅斯國債，以反擊俄羅斯干預大選以及俄國黑客去年涉入侵美國政府部門。

拜登與普京本月中通電話，談及烏克蘭局勢升溫。拜登表示關注俄方在烏克蘭邊境增兵，並提出未來數月在第三國舉行峯會，全面商討兩國分歧；克里姆林宮則稱，普京希望美俄關係正常化，以及在軍備控制、伊朗核計劃、阿富汗和氣候等問題上合作。

分析指出，拜登團隊就俄羅斯問題態度及行動明確，並表達出希望與俄羅斯有一個更穩定、可預測的關係，尚未形成一種全面戰略推動俄羅斯、白羅斯、烏克蘭、格魯吉亞、亞美尼亞的民主發展，但考慮到拜登政府只是剛起步，可給予他們更多時間處理有關議題。

美國《外交政策》

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