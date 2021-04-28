南韓三星集團會長李健熙去年逝世，李氏繼承者們按法例須在未來五年繳交逾108億美元（842.4億港元）遺產稅，為南韓史上最多，亦逾去年政府所得的遺產稅三倍。三星電子昨日發聲明指，李家計劃本月起分六期繳交，「這是我們的公民責任」。李家為減應繳稅額，另捐出李健熙私人珍藏和一筆巨款。

三星指李家會捐贈逾70億港元用作醫療用途和抗疫，當中49億港元會捐給國家醫療中心作興建醫院和傳染病研究設施，其餘21億港元將捐給首爾國立大學兒童醫院，幫助癌病兒童及其他患罕見病的兒童，以及支持臨床實驗和藥物研發。

另捐70億起醫院及抗疫

另外，李健熙私人珍藏約2.3萬件藝術品將捐贈給國立中央博物館、國立現代美術館等四間藝術館，包括多名大師的作品，如畢加索、達利和莫奈，其中14件收藏更被政府列為國寶。當局指部份作品將於6月起向公眾展出。當地傳媒指這些藝術品合共估值達140億至210億港元，捐出後可大減應繳稅額。

李健熙擁有三星電子4.18%股份、三星物產2.88%股份、三星生命保險20.76%股份和三星數據系統公司（SDS）的0.01%股份。韓媒估計其所持股票市值約1,326億港元，如把他所擁有的房地產計算在內，其遺產總值或超過1,716億港元。

南韓法定的遺產稅率為50%。三星指今次李家須繳的稅額佔所繼承的總資產逾半，包括其證券和房地產。學者估計李家可售出三星股份和借貸以繳付首期稅金，往後也可以股息繳稅。韓媒料每年將須繳交約140億港元。李健熙的遺孀和三名子女須於明日前向當局交代如何繳交遺產稅的詳細計劃。

在囚長子料繼承最多遺產

三星在聲明中強調「以企業精神貢獻國家」，多番承諾致力為國效力，但未有提及如何分配李健熙的股份及其遺產。市場專家估計股份將以有利長子李在鎔的方式分配。李在鎔是三星王國的掌舵人，以蜘蛛網的架構控制整個三星，雖只擁有三星電子的0.7％股份，但以三星物產的17.33%股份控制整個三星集團。業內人士預計他將可分得其父所擁有的大部份三星電子股份。一名三星高層透露李家內部沒有不和，料很快會有細節公佈。

李在鎔因行賄罪成今年1月再入獄，料明年7月才可獲釋。商界說客本周聯署要求總統文在寅特赦他，指三星以至全國在這半導電體業的動盪時期極需要李在鎔領導，但有官員透露青瓦台目前無此計劃。美國《華爾街日報》/韓聯社