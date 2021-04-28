美國聯邦調查員周三突擊搜查紐約前市長朱利亞尼（Rudolph Giuliani）的紐約寓所及辦公室，調查他在烏克蘭的商業往來。

《紐約時報》報道，調查員帶走朱利亞尼的電子裝置。報道指調查涉及朱利亞利代表烏克蘭商人及政客所做的工作，是否違反美國游說法例。

當局正加強對朱利亞尼的刑事調查。朱利亞尼兩名親信烏克蘭出生的巴拿斯（Lev Parnas）和佛魯曼（Igor Fruman）已被控違反政治獻金規範和其他罪名。兩人曾協助朱利亞尼在2020年美國大選前挖掘不利現任總統拜登及其兒子亨特（Hunter Biden）的材料。兩人還涉入時任美國駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）被開除的行動。

聯邦調查局及司法部紐約檢察官去年曾申請搜查朱利亞利的手機，但當時特朗普在任，申請不獲批准。拜登上台後，新任司法部長加蘭（Merrick Garland）批出搜查令。

朱利亞尼透過代表律師科斯特洛（Robert Costello）發表聲明，指聯邦政府當局「雙重標準......罔顧與前總統特朗普有關或為特朗普合法辯護人士的憲法權利」科斯特洛指突擊搜查是「法律暴行」及「特朗普精神錯亂綜合症」。

朱利亞尼的兒子安德魯指司法部玩弄政治。

朱利亞尼2018年起加入時任特朗普私人律師團，翌年被指連番向烏克蘭政府施壓，迫對方調查特朗普競選對手人拜登父子。這宗被稱為「烏克蘭門」的醜聞，導致2019年特朗普被第一次彈劾。

在美國，調查律師是敏感事情，尤其是總統的律師。 不過，特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）2018年承認向稱與特朗普有染的艷星及模特兒付「掩口費」，觸犯競選財務法；並向國會作虛假陳述。紐約南區聯邦地區法院前日判他監禁三年，並罰款和沒收近200萬美元（1,560萬港元）。

美國司法部今年1月11日宣佈制裁多個烏克蘭人及實體，指控他們干預美國大選。

法新社／英國《每日郵報》

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