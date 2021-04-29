（北美通訊）湖人球星勒邦占士（LeBron James）發文評論俄亥俄州非裔女童被警槍殺案件後又把其刪除，言論引起外界頗大迴響。俄亥俄州的一家酒吧老闆表示，在占士被聯盟開除之前，都不會在酒吧轉播NBA球賽。他的立場未有令酒吧失去顧客，反而贏得讚賞，吸引更多客人。

為甚麼酒吧老闆對於占士如此生氣？事件起源於上星期在俄亥俄州一宗非裔女童被警槍殺案件，占士就被指盲目維護非裔權利。案中女童當時正持刀刺傷路人，而被警員轟斃，但占士就貼出該開槍警員照片稱「你就是下一個」，指對方將被定罪。其言論引起外界公憤，占士後來把帖文刪除，並指帖文被有心人利用「製造更多仇恨」。

辛辛那提酒吧Linnie’s Pub的老闆林尼曼（Jay Linneman）不滿占士不分是非黑白，在酒吧的Facebook網頁上宣佈，「如果有人想觀看NBA球賽，不要來我的酒吧，我不會再播放NBA，直至占士被聯盟開除為止。」

他的立場得到辛辛那提居民的支持，令酒吧不時全滿，除了熟客，還吸引不少新客人。遠在幾公里外的油站也有人掛上橫額聲援林尼曼：「喂，占士，西區謝謝你，Linnie酒吧從未如此旺場。」

而占士則在Twitter上發文嘲笑回應：「噢，該死！原本我今晚想去那裏看我們的比賽並喝一杯！哭哭。」

酒吧的網頁上至今仍然爭論不休，林尼曼堅持，籃球員「應專心於球賽，只此而已」，「不應隨便發表意見」。他接受訪問時表示，網民和顧客的反應都是正面多於批評，但他希望大家將對酒吧的支持，轉移到支持警方執法。而酒吧網頁最近亦更新了規定，強調歡迎留言，但若然是「需要使用卑鄙或威脅性語言」的人，可以按下一個連結，轉向有關地獄和救贖的網站；並要求網民留言前先表態是否支持執法人員。

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