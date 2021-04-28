（北美通訊）美國總統拜登上任近百日，除了提出總值約兩萬億元（美元、下同）的發展基建大計外，亦計劃針對富豪﹑商戶及投資者加稅或削減稅務優惠。其中，他要求廢除投資房地產的稅務延遲優惠，涉及金額達414億元（美元、下同）。

過去，投資者買賣物業時，可使用「1031稅務延遲優惠」，令投資者把出售物業後的收益，投入到下一個交易，以一換一形式延續，而不用繳交資本利得稅；理論上，這項稅務延遲過程可以無限期持續，直到投資者去世為止，而資產一旦被轉移到繼承人，也不用繳交資本利得稅。

白宮提出的新計劃，針對投資收益超過50萬元的物業，換言之，如投資者出售物業後獲利超過50萬元，將需要繳交資本利得稅，而不能把應繳稅務延遲用作購入下一個物業。50萬元收益以下的物業買賣，則不受影響。

舉例說，如投資者A以30萬元買入物業用作出租，並升值至100萬，在原有「1031」安排下，他可以在出售物業後90日內，買下另一個物業，不用即時繳付因出售物業所賺取70萬利潤而產生的利得稅，相關稅款可推遲到出售下一個物業時才繳付；若拜登廢除「1031稅務延遲優惠」，投資者出售物業時，需即時繳交以利潤70萬元計算的利得稅。

國會稅收聯合委員會表示，「1031」優惠政策在2020年至2024年間，可為投資者節省414億元稅項，但沒有細分出數字背後，有多少屬於50萬元以上的物業買賣收益。

目前，「1031」最大受益者是個人投資者。根據國會稅收聯合委員會數據，今年，機構投資者從「1031」將受益23億元，個人投資者將受益57億元。部份地產投資者認為，「1031」只是一項協助個人投資者建立財富的政策，而不是富豪的稅收漏洞。

除了「1031」，拜登同時提出削減私募基金股權減稅措施，有意調整基金投資經理從投資利潤中分得的附帶權益（carried interest ）的應繳稅率。

以上減稅務優惠措施，主要目的是增加對低收入人士的教育資助，以及健保問題等社會支出；由於共和黨不太可能支持新法案，而民主黨在國會的議席優勢不多，新方案能否通過仍是未知之數。

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