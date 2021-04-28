（北美通訊）今年以來，加拿大食品價格不斷攀升，尤以粟米和糖的漲幅最高。專家警告，食物收成受到全球疫情影響，加上中國對糧食的需求增加，預計食品價格短期內不會回落。

研究顯示自今年初以來，加拿大的粟米價格升幅最大，已漲逾84％；糖價格亦上升59%，排在第二。小麥和咖啡的價格，亦分別升逾19%和13%，推動相關副產品價格也連帶上升。整體而言，加拿大居民今年在食品相關的開支，人均消費已平均增加約5%，即約700加元（約4,400港元）。

達爾豪斯大學（Dalhouse University）教授沙勒布瓦（Sylvain Charlebois）表示，除了疫情影響食物收成之外，中國對糧食的需求增加，也是食品價格上漲的原因，「相比北美，中國的經濟正在復蘇，每季經濟以18%速度增長。」

滿地可市中心一間雜貨店經理馬利克（Nader Malek）表示，今年以來大部份商品已經漲價，「有些時候，水果和蔬菜會異常地貴，你可以看得出價錢上的分別。」

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