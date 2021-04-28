歐盟周三發表報告，指中俄以「國家支持的造遙行動」抹黑西方疫苗。

歐洲對外事務部（EEAS）的報告指，自去年12月至今年4月，中俄官方傳媒以多種語言在網上炒作疫苗安全問題，在毫無理據之下將疫苗與歐洲的死亡個案扯上關係，同時吹捧中俄疫苗之優越。

報告指，中俄的所謂疫苗外交循着「零和遊戲」邏輯，配合造遙和操控資訊手法，破壞公眾對西方疫苗的信任，指中俄都動用官媒、代理傳媒網絡及社交平台等達到目的。

報告指中俄官媒放大西方疫苗的副作用，誤導並渲染國際傳媒的報道，甚至將挪威、西班牙等地多宗死亡個案與輝瑞／BioNTech疫苗扯上關係。

報告指俄羅斯在疫苗衞星V（Sputnik V）官方Twitter賬號放料，試圖破壞公眾對歐洲藥物管理局（EMA）的信任，令人覺得EMA和歐盟對俄疫苗有偏見，蓄意拖延批核衞星V疫苗。

報告又指北京推廣中國製疫苗為「更適合發展中國家」，包括西巴爾幹半島國家，又對西方疫苗以至病毒源頭有誤導性敍述。

路透社／法新社

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