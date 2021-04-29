（北美通訊）受到疫情影響，美國不少無辦法交租的租客可以免被逼遷直至6月底。然而洛杉磯一位業主卻因為免驅逐令，而無法住進自己物業，只能以車為家。

這位不願透露身份的男子向abc7表示，他在南洛杉磯West Adams地區擁有一個複式單位，分租予兩名租客。最近他因為辦理離婚，與妻子分居後，需要有新往所。但由於免驅逐令，他無法要求任何一個租客遷出他的物業好讓他自住。「最令我沮喪的是，市政府建議我入住露宿者收容所，即使我在這城市擁有物業。」

他補充表示，雖然租客一直有交租，但他的物業受到租務管制，只能按通脹加租，而且業主亦要花費大筆金錢維修物業，以達到城市的要求，所以出租物業未有為他帶來太多收入。

根據加州於1985年通過的《埃利斯法案》（Ellis Act），受租務管制的物業業主若要驅逐租客，只能因為出售物業﹑將其轉換為共享公寓﹑或讓該物業空置五年。而對於這位業主而言，這些都不是一個合適的選擇。他要求市議會及加州議會可以豁免擁有5個物業以下的小業主，免受租務管制限制。

熟悉租務的律師海拉皮提安（Victor Hairapetian）建議，在這種情況下，業主其實可以合法地要求租客遷出，條件是要幫助租客搬走，需花費2萬美元以上，如果業主沒有這個搬遷費用，就無計可施。「他沒有太多選擇，除非租客自願離開；或者容許業主分期付款2萬美元。」

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