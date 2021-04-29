日本東京等4都府縣實施疫情以來第三次緊急事態宣言，周四（29日）迎來黃金周長假，儘管政府已經呼籲民眾假期留在家中抗疫，但機場仍湧現人潮，JR新幹線的乘客預約數量亦較去年增加，反映外遊人數上升。

東京單日逾千人染疫 1月以來首次

日本「黃金周」連假由周四起至下月5日結束。近期疫情嚴峻，東京政府公佈周四新增1,027宗確診個案，是1月28日以來單日首次破千人染疫。東京都知事小池百合子等官員向公眾呼籲，希望其他地區的民眾不要到首都圈1都3縣遊玩，首都圈民眾亦盡量留在家中不要外出。

不過外遊人潮仍然明顯。共同社報道，周四早上8時起，不少旅客在東京羽田機場的國內線櫃台排隊，登機安檢與紀念品商店亦出現人龍。那霸國際機場和關西國際機場亦有不少人流。

另根據JR各公司統計，跟去年第一次發佈緊急事態宣言的黃金周相比，周三（28日）到5月5日的新幹線等對號座位預約數是去年的2.4倍，但仍較疫情出現前低，今年是2019年的19%。

東京新增患者中約六成感染N501Y變種

東京都周三（28日）召開分析疫情感染情況的監測會議，會上引述東京都健康安全研究中心的數據，顯示19日起的一周內新增個案中，感染傳染性強變種病毒株「N501Y」的比例約六成。專家嚴重警告稱，為防止擴大，「需要徹底抑制接觸機會」。

該中心的檢查結果顯示，與可能減弱疫苗效果的變種「E484K」合計後，變種病毒株比例佔約九成。都內還發現了在印度增加的雙重突變病毒株。會上報告稱最近的主要鬧市區，夜間逗留人口是去年春季緊急事態宣言時的約三倍，專家指出希望在長假期間集中做好避免人員流動的工作。

中央社/共同社

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