印度COVID-19疫情觸目驚心的情景震驚世界，但疫情不限於印度，也威脅全球所有人，印證了「直到所有人安全，我們無一人安全」這句話。

世衞首席科學家斯瓦米納坦表示：「病毒不會尊重國界、國籍、年齡、性別或宗教。在印度發生的事，很不幸亦在其他國家發生。」

病毒恐再進化擊敗疫苗

首先，印度疫情爆發嚴重，令疫情擴散至其他國家的風險大增，早前就有一班新德里飛香港的客機，有約50名乘客被驗出受感染。雖然各國都有入境限制和測試檢疫等措施，但無法做到滴水不漏，總有漏網之魚。

更嚴重的問題，是高感染地區出現變種病毒的風險也提高。印度出現的B.1.617變種病毒株，其刺突蛋白有雙重變異，實驗室證據顯示其傳染力稍高，亦可能令抗體較難封阻，雖然科學家指未有證據會令疫苗失效，但難保病毒繼續大規模傳播後，終會出現可抗疫苗的變種。

印度疫情亦打擊全球疫苗接種進度，印度是世界最大疫苗生產國，世衞藉COVAX機制分發給發展中國家的疫苗，主要亦是產自印度。

可是，印度上月疫情開始告急後，為自救叫停大宗疫苗出口，令其他發展中國家步印度後塵爆發嚴重疫情風險提高。

美國只顧為國民接種、遲遲未在疫苗方面協助印度，因而受到批評。

英國廣播公司/美國《華爾街日報》