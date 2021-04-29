【新增動新聞】香港立法會周三通過《入境條例》修訂，賦權入境處長可限制任何人出入境，香港大律師公會等團體先後表達疑慮。美國及英國政府、以至多個傳媒同樣對修例有所懷疑，華府對香港未來像中國般任意動用出境禁令表達「深切關注」；法新社亦形容條例令人憂慮香港實施類似「中國式的出境禁令」。美國《華爾街日報》（WSJ）編輯部發表社評，指修例將使曾參與反送中運動的港人擔憂被困，促請美國跟隨英國收容香港難民。

美國務院對條例潛在用法及缺乏監督表關注

美國國務院發言人周四發表聲明，對本港《入境條例》修訂表示「深切關注」，「華府對其（條例）內容、潛在用法、缺乏監督及問責性感關注。華府長時間以來一直擔心中國在沒有適當法律程序下，任意動用出境禁令，包括針對美國的公民。我們對香港當局未來採納類似的任意措施表達深切關注」。聲明亦促港府履行其承諾，列明新修訂條例只適用於入境航班。

英國外交部亦有發簡短聲明，指民眾離開香港的權利是受《基本法》保障，應確實維護。

質疑北京為免港人大舉移民的尷尬「裝門鎖」

《華爾街日報》編輯部周三發表評論文章，指入境條例修訂將令港府無須經法院頒令，便可阻止本地居民及外國人登上飛機或船隻離開，標誌香港走下坡的另一步。

文章形容修例屬去年港版國安法授權警方申請限制受查人士出境的「放大版」，將使數以百萬計曾參與反送中運動的香港人「有理由憂慮他們會被困」，且由於條文用字模糊，在港工作的外國人亦感擔憂。

文章又指英國在1月底開始英國國民（海外）（BNO）特別簽證，質疑北京為免港人大舉移民令中方尷尬，因此「為香港裝上門鎖」。文章形容失去人才對香港是「悲劇」，且選擇離開的人都是2019年曾積極爭取自由的人，促請美國仿效英國歡迎從香港來的難民。

法新社憂影響商界

法新社就指《入境條例》修訂後，當局阻止任何人入境或離開香港的過程中無需法庭批出手令，亦無法上訴，無論是民主派人士、律師抑或商界都表達憂慮。

報道指儘管港府指條例只適用於限制抵港航班，但法律條文的字眼是可加諸所有入境或離開香港的人身上，而中國類似的出境禁令不僅會對反政府人士使用，商界人物亦會受影響。

美國《華爾街日報》/法新社

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