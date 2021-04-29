中國政府不滿澳洲要求徹查疫情源頭，向澳洲葡萄酒開徵重稅。澳洲當局周四公佈的數據顯示，澳洲酒廠去年12月至今年3月向中國出口葡萄酒總值1,200萬澳元（約6,986萬港元），比去年同期的3.25億澳元（25.2億港元）大跌96%。不過有澳洲酒商指中國玩「政治遊戲」，亦表明拒絕跪低，轉向發展英美市場。

對華出口大跌 英美銷量增

業界機構澳洲葡萄酒管理局（Wine Australia）周四公佈數據，顯示去年12月至今年3月，澳洲葡萄酒對中國的出貨量幾乎大跌，而且今年初仍維持這種狀態。這段時間正是在中國表示正對澳洲葡萄酒涉嫌傾銷進行調查之後。

中國佔澳洲葡萄酒出口的近三分之一。數據顯示，澳洲葡萄酒對華出口持續數年雙位數增長，直至去年10月後暴跌。截至2021年3月的一年裏，對中國的銷售額下降24%，至8.69億澳元（約52.5億港元）。

澳洲葡萄酒第二大出口市場是英國，隨着酒廠將葡萄酒銷往向英國，出口額增長三分之一，達到4.61億美元（約35.8億港元）。官方數據顯示，截至3月的一年，澳洲對美國的葡萄酒出口額也增長4%，至4.32億澳元（約26億港元）。

澳洲酒商拒「跪地求饒」

中澳近期關係惡化，中國當局亦單方面對澳洲實施多項貿易制裁，除了葡萄酒，更停止進口澳洲龍蝦、大麥以及煤炭。澳洲酒商Tyrrell ‘s Wines此前有多達四分之一的海外銷售銷往中國。董事總經理蒂雷爾（Bruce Tyrrell）指中國「在玩政治遊戲，想讓澳洲跪地求饒，很不幸我們不接受」。他又表示︰「我們還有美國、英國、加拿大等傳統市場。」

路透社

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