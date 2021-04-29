巴西衞生當局日前拒絕進口俄羅斯研發的疫苗「衞星V」（Sputnik V），周三解釋是因為發現一批「衞星V」疫苗竟含具有複製能力的腺病毒。

巴西國家衞生監測局（Anvisa）的科學家表示，他們抽驗「衞星V」疫苗加強劑，發現疫苗「具有複製能力」，即接種之後，腺病毒（adenovirus）可在體內自我複製。科學家指出，這一情況並非病毒載體疫苗技術本身問題，而通常是生產過程出現「重組」（recombination）問題，即經過修改的腺病毒在實驗室的改造人體細胞中培植時，恢復自我複製能力。

「衞星V」屬病毒載體疫苗，用基因改造腺病毒（adenovirus）傳遞至人體。製造病毒載體疫苗首先得將病毒載體的自我複製能力消除，再將一段製造病毒棘突蛋白的RNA或 DNA放入腺病毒基因序列中，最後將之傳遞至人體細胞，製造抗原刺激免疫系統。

「衞星V」第一劑用Ad26腺病毒作載體，第二劑（加強劑）用Ad5腺病毒。

加拿大疫苗與傳染病組織（Vaccine and Infectious Disease Organization）科學家拉斯穆森（Angela Rasmussen）指出，巴西的研究結果顯示，如果問題廣泛存在，不但會令人質疑疫苗製造過程的可靠性，而對於免疫系統弱的人來說更可能靠成安全問題。

她直指問題是質量控制出錯所致。雖然腺病毒並非人類的主要病原體，但對免疫系統弱的人來說，岀現不良反應的比率會較高，後果可大可小。

她更擔心的是，製作問題會否令疫苗刺激免疫系統的功能也消失，使疫苗武功盡廢。

研發疫苗的莫斯科流行病學研究中心加馬列亞研究所（Gamaleya Institute）並不接受巴西的說法。副所長洛古諾夫（Denis Logunov）指巴西的說法不切實際，指出腺病毒載體是不能自我複製的。

土耳其購5千萬劑

土耳其衞生部長克扎（Fahrettin Koca）周三宣佈已簽約購買5,000萬劑「衞星V」疫苗，半年來收貨。他說該疫苗的緊急授權申請審核已進入最後階段。

土耳其目前主要為公眾打中國科興和輝瑞／BioNTech疫苗。

負責為研發疫苗計劃提供資金的俄羅斯國家主權基金（RDIF）周一宣佈，一間土耳其藥廠會在本土生產「衞星V」疫苗。

法新社／路透社

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