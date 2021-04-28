美國疾控中心（CDC）前天宣布放寬口罩指引，指已完成接種COVID-19疫苗人士，除非身處陌生人群中，否則在戶外不用戴口罩。

考慮豁免疫苗專利

未完全接種人士在戶外獨自或與家庭成員步行、騎單車或跑步時，亦不用戴口罩，他們與其他已完成接種人士亦可在戶外舉行小型聚會。但他們在戶外餐廳與不同家庭的人會面，或在戶外活動時有其他未完成接種人士，則需戴上口罩。CDC仍建議所有人在人多的戶外地方，及理髮店、餐廳、購物中心、健身中心、博物館及電影中心戶內地方，均需戴上口罩。

CDC去年起建議民眾若與其他人距離不足6呎（約1.8米）便須戴上口罩。總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）表示，這是重返正常生活的一步。專家則視之為「回報」，推動更多人去接種疫苗。

總統拜登亦表示，若民眾接種疫苗，就能更安全地在戶外及戶內做更多事情，又向未接種的人喊話，稱即使他們比較年輕或不認為需要疫苗，這是另一個讓他們去接種的理由。他稱讚美國在對抗疫情上有令人驚嘆的進展，指新增確診個案及死亡數字自他上任以來大幅下降，他歸功於所有美國人。

另外，白宮發言人普薩基表示，白宮正考慮多個選項，以最低成本，在全球生產及供應最多疫苗，當中包括支持豁免疫苗專利權，但強調未有結論。她表示，美國貿易代表戴琪在此議題未作出建議，拜登亦未有決定。

美聯社