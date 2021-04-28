（北美通訊）加拿大飽受第三波疫情打擊，醫療系統不堪負荷。安大略省政府於周三宣佈，可以在不徵詢病人同意下，將其由醫院轉移至長期護理院，以紓緩床位緊張的情況。

安省在本月長期處於居家令的狀態下，確診數字、活躍病例和檢測陽性比率均創紀錄新高，醫療系統瀕臨崩潰邊緣。當地公共衞生部門表示，安省昨天住院病人總數逾3,500人，875人在深切治療部（ICU）。

為避免病床不足，省政府宣佈修訂《緊急管理和市民保護法》（Emergency Management and Civil Protection Act ），在醫生認為病人狀況理想的情況下，無需病人同意便可以將其由醫院，轉到長期護理院或安老院。省政府表示，「修訂後的緊急令，只會在大量重症病人危及醫療系統時使用。目前，數以百計的住院病人正在等候轉到長期護理院或更適合的護理中心，而那些只需簡單護理，能轉去就近心儀地點的病人，會優先考慮。」

省衞生廳廳長葉麗雅（Christine Elliott）和首席醫療官威廉斯（David Williams）表示，醫院已幾乎取消所有非緊急手術，並簽署必要時可轉移病人的緊急令，允許醫護人員在緊急情況下，執行超出其職務的行動，更在海外尋找臨時醫護人員，提供醫療援助。

此外，過百名病人透過Ornge飛行救護服務，由大多倫多地區轉移到安省其他地區醫院，以騰出病床接收更多患者。省政府已興建6間戰時醫院，增加病床以應付需求。數百名來自聯邦政府、軍隊及紐芬蘭省（Newfoundland）和紐賓士域省（New Brunswick）的醫護人員，目前已抵達安省提供協助。

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