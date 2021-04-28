印度德里一間醫院有一名女子未等到病床就死去後，悲憤的家屬襲擊醫院員工和毀壞醫院設施。醫院發言人證實在警察到場前有八名醫生和保安員受傷。

血濺走廊八人受傷

該名62歲女子據報周一晚被送到醫院，但輪候多小時仍未被送至深切治療部。社交網站流傳影片顯示，有男子用棍毆打醫護，醫院走廊被毀壞和濺血。醫院發言人指：「該女子家屬當時被建議把她送至另一間仍有病床的醫院，惟病人在早上8時不幸逝世。她的家屬訴諸暴力，破壞公物，並襲擊我們的醫生和員工。院方對病人離世致深切哀悼，同時對家屬的行為深感震驚，醫護人員在疫情期間不懈地服務大眾。」

另外，單是德里周一已錄得380人染疫死亡，火葬場不勝負荷，有家屬要等待20小時才能為親人火化，或因此有染疫風險。故此當局擴建臨時火葬場，利用不同公園、停車場和空地設置數十個臨時火葬堆火化屍體。每具遺體需約六小時才可完成火化，火葬場員工要日以繼夜地火化屍體。

有員工一日協助進行過百場火化，「人們一直死去。如果再收到更多屍體，我們就要在路邊火化，這裏已經沒有空間了。我們從未見過如此惡劣的景象。」死者家屬亦被要求協助蒐集木柴。有指公園的樹木亦被砍伐用作火化。

英國《泰晤士報》/英國廣播公司