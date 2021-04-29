納瓦爾尼視像出庭 身型消瘦

俄羅斯在囚反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）周四透過視像出庭，是結束3周絕食行動以來首次公開露面。

納瓦爾尼就2月被判誹謗二戰老兵罪成一案上訴，周四透過視像出庭，視像質素很差而且影像模糊，但仍看得出納瓦爾尼消瘦，其妻子也有現身支持。當地獨立電視台播出他錄音，他指：「我昨天被帶去浴室……那裡有一塊鏡，我看着自己，只是一副恐怖的骨架。」其律師指納瓦爾尼在絕食前體重94公斤，如今為72公斤。

另外，納瓦爾尼的地區政治網絡，以及由他成立的反貪污基金會「FBK」周四宣佈解散。納瓦爾尼的盟友沃爾科夫（Leonid Volkov）表示：「我們正式解散納瓦爾尼的地方政治網絡」，指部份辦公室會以獨立政治組織繼續活動。

莫斯科檢察院尋求將反貪污基金會「FBK」標籤為極端主義組織，如果成事，「FBK」可被禁止運作及清算，為機構工作的人亦面臨最高10年監禁，周四會就案件舉行聽證會。莫斯科一個法院周一正式禁制其「反貪污基金會」（Anti-Corruption Foundation，FBK）組織，以及地區網絡的所有活動。

維多多承諾為失事潛艇官兵家屬提供新居

印尼潛艇「南加拉號」（KRI Nanggala-402）失事，船身在838米深海床斷開三截，53名官兵殉職。總統維多多周四表示，當局將會為遇難者家屬提供新居。

維多多在東爪哇軍方基地與罹難者家屬見面時表示：「我們將會為你們建造房屋，可按照你們的心願決定住在哪個位置。」維多多本周曾承諾，政府將會提升殉職官兵的軍銜，並資助他們子女的教育開支。

罹難官兵的家屬本周聚集在全國各地，向一眾逝世的官兵致敬。軍方仍在研究如何打撈失事潛艇，海軍發言人維佐約諾（Julius Widjojono）周三表示，當局正向國家能源機構了解是否有設備可撈起潛艇。

Moderna明年供應全球疫苗量達30億劑

美國藥廠Moderna周四表示，將向設於歐美的廠房進行新注資，以提高COVID-19疫苗產量，預計明年可製造達30億劑疫苗。

Moderna指負責美國國內的疫苗原料的麻省諾伍德（Norwood）廠房，供應量會增加50%；至於Moderna的國際市場合作夥伴、代工企業Lonza Group AG，其設在瑞士的廠房供應量增加一倍；另一合作夥伴Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA在西班牙的廠房，供應量會提高超過一倍。

Moderna預計今年後期至明年初期可增加產量，除了現有疫苗，亦包括正進行臨床測試的兒童疫苗。

韓就日改動慰安婦表述感遺憾

南韓外交部發言人崔泳杉在例行記者會表示，對日本內閣會議決定以「慰安婦」取代「從軍慰安婦」的表述表示遺憾，指日軍強徵慰安婦的歷史事實是無法否認，日本政府有必要保持歷史認知，不能出爾反爾，應展現解決問題的誠意。

報道指日本內閣會議早前決定使用「從軍慰安婦」恐引發誤會，僅使用「慰安婦」更為恰當。南韓近年大多使用「日軍慰安婦」來突顯日方的責任。

路透社／法新社／彭博社／韓聯社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）