美國總統拜登即將上任100天，他當地時間周三出席國會聯席會議演說，同時講述自己的施政進度。在提前發佈的演說摘要中，他表明美國並非要尋求與中國爆衝突，但表明美國會重返印太，又指國家抗疫的進度理想，有信心國民很快可恢復正常生活。以下是演說最新進展：

●在稅項問題上，拜登稱並非要與百萬或千萬富翁為敵，但明言「現在是時候美國企業和最富有的1%美國人，開始支付其應當繳交的（稅務）份額了，是他們應繳的相應稅額」

●拜登指美國敢於面對中國，已向中國國家主席習近平表明「美國歡迎競爭，但並非尋求衝突」

●拜登稱往後的施政將聚焦重建經濟、打擊不平等及推動自二戰以後最大規模的促進就業計劃

●他指宣誓上任時國家正處於最嚴重的疫情、經濟及民主危機中，而經過100天後「美國再次啟航，化險為夷，轉危為機，將失敗轉化為力量」

●他指國家抗疫進度理想，又大讚自己推動疫苗接種計劃的成功大於預期，「在我承諾（上任）100天內讓國民接種至少1億劑疫苗後，如今我們已提供了超過2.2億劑疫苗」

拜登選前選後曾作出多個範疇的承諾，美媒盤點發現他作出的40多項政綱中，大部份有完成，當中以抗疫及氣候方面的表現最理想，但個別內政及移民政綱卻明顯「走數」。以下是拜登各項承諾小結算：

【移民】增加難民配額

承諾：增加難民配額至每年12.5萬，較前總統特朗普時代增逾7倍

結果：拜登4月簽署「總統緊急決定」，維持特朗普時期的1.5萬名難民上限，遭民主黨人批評。估計拜登政府今年仍只會接收稍多於1.5萬名難民。

【移民】援助非法移民

承諾：向邊境發放人道物資，並以公私營合作方式處理湧入的非法移民

結果：責成聯邦緊急事務管理局（FEMA）應對邊境移民，並簽署行政命令，要求官員向邊境調動緊急資源，但至今未有公私營合作計劃。

【移民】改革政治庇護制度

承諾：發佈全新及人道的政治庇護制度

結果：至今未見結果及未有時間表，但取消上屆政府要求申請庇護人士留在墨西哥的安排。當局亦繼續以防疫為由，直接遣返無證移民。

【移民】保護「追夢者」

承諾：保護俗稱「追夢者」的無證未成年人無需被遣返

結果：國土安全部3月發佈新指引保護「追夢者」，但遭入稟德州法院，指保護「造夢者」的條文違法。

【移民】其他移民措施

承諾：向國會提交移民改革法案；結束伊斯蘭國家入境美國禁令；恢復奧巴馬時期措施，優先遣返威脅國家安全或公共衞生的人士；恢復遭特朗普廢除的移民福利；阻止邊境移民家庭骨肉分離；調低綠卡持有人入籍難度；停止對美墨邊境圍牆撥款；暫停遣返工作100天

結果：大部份完成，但暫停遣返措施被法院否決。

【內政】監察警暴

承諾：成立監警委員會

結果：白宮指諮詢人權組織及警察後，認為監警會將有反效果，宣佈撤回建議

【內政】槍械管制

承諾：要求司法部長提交建議，重組煙酒槍械及爆炸物管理局（ATF），改善槍管法例執法；要求聯邦調查局（FBI）就購槍背景審查提交報告

結果：未實行。

【內政】平權

承諾：重新實施《反對婦女暴力法案》、簽署《平等法案》；在內閣成立工作小組，應對收入不均問題；恢復允許變性人參軍

結果：拜登上任不久已重新允許變性人參軍，但兩條法案有待國會審議，內閣工作小組則未成立。

【抗疫】重返世衞

承諾：重新加入世界衞生組織

結果：拜登上任首天簽署行政命令，宣佈將會重返世衞。

【抗疫】口罩、疫苗

承諾：上任100天內安排1億人接種疫苗、成立病毒測試委員會推動測試、發佈聯邦政府建築強制戴口罩命令、延長居家令

結果：完成。

【抗疫】紓困措施

承諾：通過1.9萬億美元（約14.8萬億港元）紓困方案，向國民派發共2,000美元（約1.56萬港元）現金，並延長失業救濟金限期；繼續容許畢業生暫停償還學生貸款

結果：紓困方案3月在國會通過。

【抗疫】停課安排

承諾：重開大部份小學

結果：截至4月18日為止，美國62%學校提供面授課堂，但未能確定小學提供面授課堂的比例

【經濟】加稅

承諾：推翻特朗普政府2017年的稅改方案，企業稅由21%提高至28%

結果：未完成。

【外交】撤軍中東

承諾：結束在阿富汗和中東「沒完沒了的戰爭」，並停止介入也門內戰

結果：拜登4月宣佈在今年9月11日以前，撤走所有駐阿富汗美軍，亦宣佈停止支援沙地阿拉伯在也門的軍事行動

【外交】關注人權

承諾：外文政策以人權為重心、停止支持「像普京和金正恩一樣的獨裁者」、承認亞美尼亞大屠殺

結果：上任後約一個月與中國國家主席習近平通電話，提及香港、維吾爾人及台灣問題，並關注俄羅斯政府反對派領袖納瓦爾尼被拘留期間的待遇，拜登日前亦宣佈亞美尼亞大屠殺屬種族滅絕事件。

然而拜登在沙地阿拉伯記者卡舒吉被殺案調查報告公佈後，未有一併制裁沙地皇儲穆罕默德，被指是「放生」對方，拜登政府亦有傳曾尋求與北韓重新接觸，但遭平壤冷待。

【外交】盟友關係

承諾：修補與傳統盟友的關係

結果：德國及加拿大近期均曾讚賞拜登在氣候議題的領導角色，拜登政府亦尋求重啟伊朗核協議，但至今未見成果。

【氣候】巴黎協定

承諾：重返《巴黎協定》

結果：完成。

【氣候】美加油管

承諾：停止美加Keystone XL輸油管計劃

結果：上任首天即簽署行政命令推翻Keystone XL，一度引起加拿大不滿

【氣候】其他氣候政策

承諾：認可《蒙特利爾議定書》基加利修正案，以減用氫氟碳化物（HFC）；舉行氣候峯會討論各國減排目標；停止在聯邦土地及水域批出新的石油或天然氣勘探合約；重新收緊特朗普執政期間放寬的環保規例

結果：大部份完成，但特朗普時期放寬的環保規例仍在審視

美聯社

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