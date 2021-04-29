印度正經歷第二波疫情，德里高等法院譴責中央政府抗疫失能，批評中央政府沒有向德里供應足夠氧氣和醫療資源，質疑中央政府改變抗病毒藥物瑞德西韋的使用條件，直斥「似乎你（中央政府）想人去死」。

印度第二波疫情急速惡化，導致氧氣供應、抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）、病床等醫療資源嚴重缺乏，印度總理莫迪雖承諾中央政府會盡快供應氧氣和醫療資源，但各地仍無法解決相關醫療資源的需求。

德里高等法院周三開庭時，對中央政府官員提出質疑，「（全印度）有多少個省市面臨像德里一樣的（氧氣）短缺問題？人們會持續死亡，而你（中央政府）甚麼也不做？」

中央政府每天應向新德里分配490萬公噸的液態氧氣，但新德里沒有收到足夠供應，「那個數字怎麼了？480萬到490萬噸（液態氧氣）的承諾怎樣了」法官表示德里甚至安排了輪船準備運輸氧氣，但中央政府沒有提供足夠氧氣，「這讓我心痛，我現在實在不知道要說甚麼？」

法庭稱新德里沒有足夠氧氣供應，主要是因為其中3座氧氣生產工廠，都是位於西孟加拉邦（West Bengal）和奧里薩邦（Odisha），距離德里1,300到1,500公里。

另外，德里高等法院周三聽取一名律師的情況後，質疑中央政府對「瑞德西韋」的使用方針。中央政府規定只有戴上呼吸機供氧的重症病人，才可使用瑞德西韋，該及律師確診後，本應獲得6劑「瑞德西韋」，卻只獲3劑。法官辛格（Prathiba M Singh）說：「這是錯誤的（政策）……現在無法獲得氧氣的民眾，也無法獲得瑞德西韋，似乎你（中央政府）想人去死。」他指中央政府看來想藉改變指引來減少藥物短缺，形容這是「完全管理不善」。法院將考慮醫學委員會是否重新審視「瑞德西韋」的使用方針，或是否需要修改。

中央社／印度電視新聞

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）