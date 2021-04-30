（北美通訊）美國疫情一直反覆至今，曾經是重災區的紐約市於4月份的確診數字則大幅回落。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）接受媒體訪問時表示，計劃於7月1日全面復市，包括餐廳、商店和健身室不再有人數限制；如成功實行，這將會是自去年3月封城後，首次全面重啟。不過，紐約州長科莫（Andrew M. Cuomo）就直指白思豪無權決定何時復市，認為這樣做是「不負責任」。

紐約市在今年1月處於第2波疫情高峯，單日新增感染人數接近8,000宗。但在上星期，數字已大幅下跌至平均每天2,000人。公共衞生官員表示，如果紐約可以保持目前趨勢，新增感染人數有望在7月，跌至每天600人或以下。

白思豪乘勢在美國新聞頻道MSNBC訪問中表示，紐約市的目標是於7月1日重新開放健身室、髮廊、體育館、博物館和部份戲院，並且不再限制人數；而百老匯則可望於9月重開。他在接著召開的記者會中補充，現時每夜凌晨停駛兩小時進行清潔及消毒的地鐵系統，他也希望在7月重新恢復24小時運作。「這將是紐約夏天的模樣。我們有信心可以齊心協力，回歸正常生活。」

不過，實際上紐約市現行封城措施皆由州政府頒佈，故只有紐約州長科莫和州政府才有權力真正解封紐約市。而白思豪周四時亦表示，他尚未與科莫商討解封計劃。

科莫於他自己的記者會上重申，何時解封由州政府負責，而他不會貿然定出一個解封日期，因為這是不負責任的行為。不過他近期正開始放寬限制，亦寄望早日全面復市，甚至可能早於白思豪的7月目標。但前提是州民必須全面配合政府的防疫措施。

紐約州這星期開始已開始逐步解封。科莫表示，適用於全州範圍內的餐廳和酒吧的宵禁令，對室外用餐區的限制會於5月17日結束，而室內用餐區則於5月31日結束。辦公室和體育館的人數限制，也會在下個月提高。

白思豪的解封計劃引起業界關注，紐約市酒店聯盟執行董事里吉（Andrew Rigie）認為，全面解封對紐約市是一個好消息，但需要計劃的細節和時間表。紐約市酒店協會主席丹達帕尼（Vijay Dandapani）則表示，即使快將解封，在全球封關下，業界距離恢復正常狀態還有很長的路要走。與疫情前相比，酒店業就業人數已減少約14萬。

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