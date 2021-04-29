德國聯邦憲法法院昨日裁定，政府前年通過的《氣候保護法》部份內容違憲，當中無交代2030年後如何減排的規定和時間表，負擔或轉嫁後代，要求政府明年年底前完善相應法規。法案被視為總理默克爾重要成就之一，惟裁決為她的最後任期蒙上陰影。

《氣候保護法》承諾德國確保到2030年碳排放量至少較1990年減少55％，並確保到2050年幾乎達致零排放，但憲法法院同意提出申訴的環保人士及年輕人部份主張，裁定政府減排目標與原告基本權利不符，現行措施侵犯申訴人自由，因措施將主要減排負擔轉移到2030年之後。

法院指，雖然政府無違反保護公民免受氣候變化影響的職責，但未詳細列出進一步減排時間表，要求政府起碼要明確設定2030年後的年度減排量。代表申訴人的律師指，法院側重將來世代的公民自由，但這些公民權利如今正受侵犯，形容有關基本權利的裁決清晰。

料有利綠黨大選

經濟部長阿爾特邁爾稱，法院作出重大裁決，在氣候和保護年輕人權利方面具劃時代意義，也為經濟創造確定性。裁決可能在9月大選前產生政治影響，主張環保的綠黨要求制訂更嚴格減排目標，目前在多項民調中領先。

法新社/路透社