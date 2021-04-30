美國洛杉磯警方拘捕5人，涉嫌今年2月持械搶走天后Lady Gaga兩隻法國鬥牛犬和槍傷為她遛狗的好友費雪(Ryan Fischer)，落案控告他們搶劫和意圖謀殺。

警方在聲明中說，其中4名疑犯是黑幫分子，第5名疑犯則是報稱發現被劫走犬隻和把牠們交還的女子。

在事發當天晚上約9時40分，費雪帶著Lady Gaga飼養的3隻狗在日落大道附近一條街道散步，一架4門房車突然靠近，車上兩名匪徒落車企圖搶狗，費雪反抗，遭匪徒開槍打中胸口，其中兩隻狗Koju和Gustav被匪徒搶去，另一隻狗Miss Asia則成功逃脫，由警員尋回。Lady Gaga事後懸紅50萬美元（約390萬港元）尋犬，而狗仔火速被安全送往警署。

警方表示不相信疑匪因為Lady Gaga而搶她的狗，有證據顯示疑匪知道法國鬥牛犬身價非凡，成為劫狗動機。

在劫案發生時，Lady Gaga正在羅馬拍攝一齣有關Gucci家族的電影。而費雪事後表示「險些走進鬼門關」。

路透社/《蘋果》資料室

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