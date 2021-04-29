克里米亞2014年舉行歸屬公投，莫斯科拉票策略之一，就是承諾會把克里米亞居民的收入，睇齊俄羅斯的平均數。據俄羅斯統計部門數字，在併入俄羅斯之前，克里米亞人的月均收入為1.5萬盧布 (折合大約1500港元)，只及俄羅斯的一半。

合併4年之後，截至2018年，克里米亞人的月均收入已升至超過2萬盧布，雖然仍比不上俄羅斯平均數，但與合併前相比，升幅已超過3成。但烏克蘭的年均國民收入升幅只有區區2.7%，由3014美元（約2.3萬港元）升至3096美元（約2.4萬港元），即折合每月約1900港元，克里米亞人的生活明顯有長足進步。

不過，克里米亞這個亮麗數字背後，卻充斥着人為「谷數」的味道。克里米亞經濟總量只佔俄羅斯的0.2%，俄羅斯自忖有能力把其「包養」下來。克里米亞220萬人口當中，有20萬名公務員，另外有56萬人領取退休金或福利金。俄羅斯在吞併克里米亞後，立即將公務員薪金以及退休金調高一倍，作為通過合併公投的獎勵，再加上其他經濟援助，歷年財政補貼支出估計已達109億美元（約846億港元）。然而，隨着石油價格自2015年後大跌，再加上被歐美經濟制裁，俄羅斯本身的公共財政也面臨不少壓力，因此對克里米亞的援助已不可能再像過往般大方，甚至要「收水」。

不少克里米亞人當年設想，併入俄羅斯將可獲得進入這個龐大市場的契機，一條橫跨刻赤海峽、連接克里米亞半島和克拉斯諾達爾邊疆區的大橋，就曾經引來無限憧憬。可是，克里米亞的旅遊業、製造業並沒有欣欣向榮的跡象。克里米亞人的收入起跌，幾乎完全仰賴於俄羅斯的財政支持，而非自立自強。克里米亞的狀況反映出，當一個地方的經濟命運完全寄託於別人手中，除了處處受制肘外，當對方撒手時，也只能坐困愁城。

特約記者 劉在名

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