英國一位皇室事務專家聲稱，哈里王子對妻子梅根在皇室中遭到的對待，一度感到「受傷害和憤怒」，因此藉接受美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)的專訪而「盡訴心中情」，但現在已感「後悔和尷尬」。

著有《Prince Harry : The Inside Story》（暫譯︰哈里王子︰內幕故事）的皇室新聞記者拉科姆（Duncan Larcombe）說，哈里為人鹵莽性急，做事往往一時衝動，例如2008年在其表哥菲利普斯（Peter Phillips，安妮公主長子）的婚前派對上，因雞毛蒜皮的誤會而與他吵起來。

拉科姆說，他當時向威廉和哈里兩兄弟解釋在報道婚前派對時，不會礙著他們，在發表報道前亦會與他們互相協調。到周末，威廉邀他到啤酒園一聚，怎料哈里以為他偷偷混進來而大發脾氣，最後威廉解釋清楚，他才平靜下來，並向他道歉和一起飲啤酒。拉科姆說，哈里就是這樣，「往往鹵莽衝動，感情用事」。

拉科姆表示相信在奧花雲費專訪一事上，「同樣事情再次發生」。他說：「哈里對梅根在皇室中的經歷，顯然感到受傷害和憤怒，因此利用訪問發洩出來。但返到家中，我肯定他會感到尷尬、後悔和彆扭。他現在要面對後果，我相信他會後悔做了那次專訪，甚至離開皇室的決定。」

哈里本月中返回倫敦出席祖父菲臘親王的葬禮，據說他曾與威廉及父親王儲查理斯談過專訪一事，但無甚結果。拉科姆表示聞說哈里返回加州時感到一片空白，重見家人的喜悅與憶起近年所作「犧牲」的思緒交織在一起，令他有點思念往昔生活。拉科姆說，梅根繼續過著其洛杉磯夢想生活，他擔心哈里要在這兩種世界中尋求和諧，會有一點困難。

英國《每日郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）