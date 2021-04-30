印尼北蘇門答臘省周四晚降下豪雨，由中資支持的巴丹托魯（Batang Toru）水壩工地附近發生引發山泥傾瀉，造成至少3人死亡，當局料死亡人數會上升。

印尼國家災害應變總署（BNPB）周五發聲明表示，事件中有3人死亡，官員仍在評估是否有更多人失蹤，但未有提供人數。當地一名救災官員說，至少有9人下落不明，恐怕已被泥流和瓦礫掩埋，其中包括一名中國籍員工。

負責水電站修建項目的印尼北蘇門答臘水力資源公司（PT North Sumatra Hydro Energy）發言人菲爾曼（Firman Taufick）表示，主導建築工程的中資企業中國水電，有兩名員工失蹤，其中一人為中國籍，「兩人都是在檢查山泥傾瀉情況時被沖走」。

水壩被指破壞生態

這個水壩項目涉資15億美元（117億港元），原訂明年竣工，但菲爾曼指工程受疫情影響，估計2025年才會完工。項目一直受到環保組織批評，水壩座落在巴丹托魯雨林中心，該處是塔帕努里猩猩（Tapanuli orangutan）的家園，塔帕努里猩猩是在2017年發現的瀕臨滅絕獨特物種。

印尼環保組織WALHI周五發聲明促請政府調查這個項目及建築工程，指有關工程令該地區更易受天災侵襲，「這些企業的存在，恐怕會威脅雨林的生態系統，開發和清理大片土地，有可能造成生態危害」。

WALHI曾提出控訴，指水壩工程的批准過程中，忽略了該地的環境意義，也沒有考慮到居民的意願，但案件2019年被棉蘭州行政法院駁回。 WALHI指水壩除了破壞猩猩的家園外，也影響長臂猿、蘇門答臘虎和貘的棲息地。

印尼群島各地在雨季經常發生奪命山泥傾瀉和洪災，4月初熱帶氣旋「蓮花」（Seroja）吹襲印尼及東部以至鄰近的東帝汶，暴雨引發山洪，導致至少113人死亡，數千人痛失家園。

路透社/法新社

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