南韓總統文在寅下月訪美 與拜登舉行峯會

美國白宮與南韓青瓦台周五宣佈，南韓總統文在寅將於5月21日在白宮與美國總統拜登會面，預計屆時將討論北韓政策及疫苗供應等問題。

青瓦台國民溝通首席秘書鄭萬昊表示，美韓領袖在疫情肆虐下舉行峯會，顯示兩國同盟的重要性。而兩人將在今次會面再次確認同盟穩固，擴大及展開全面互惠的合作關係。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）則發聲明指，文在寅今次訪美凸顯美韓同盟固若金湯，以及兩國政府、民間、經濟上廣泛且深入的連繫。

這將是繼本月16日與日本首相菅義偉會面後，拜登第二場跟外國領袖的面對面峯會，亦是首次美韓峯會。文在寅與拜登料將討論朝鮮半島無核化、經貿、氣候變化及防疫等議題的合作與對應，而南韓加入美國與日本、澳洲、印度的「四方安全對話」（Quad）等敏感議題也有望討論。

白宮官員疑遭神秘攻擊致患病

美國有線新聞網絡（CNN）引述多名知情人士消息報道，美國聯邦機關正調查國內神秘攻擊事件，其中一宗發生在去年11月白宮附近，受害人「症狀」類似2016年疑遭攻擊的美國駐古巴人員。

報道指，國防部官員本月早前已向參眾兩院的軍事委員會作簡報，包括在白宮附近發生的案件。根據多名現任、卸任官員和知情人士說法，國家安全會議（NSC）一名官員曾在白宮南側草坪感到不適，而症狀和2016年美國駐古巴人員疑遭神秘攻擊後的不適類似，包括耳鳴、暈眩、劇烈頭痛和嘔吐，有時更出現不明「尖銳噪音」。消息人士透露，國防部的調查暫時未得出明確結論，但不排攻擊幕後黑手可能是俄羅斯或中國。

美國國家科學院委員會（National Academy of Sciences committee）去年12月發表調查報告指出，美國駐古巴外交人員集體出現聽力受損，以及2018年美國駐廣州總領事館的職員、家眷接連聽到不尋常聲音，導致懷疑腦部受損兩宗事件的元凶，相信便是「定向」微波輻射。報告指，受害者出現劇烈頭部壓力、頭暈及認知困難，「定向、脈衝射頻能量（pulsed radio frequency energy）相信是最合理解釋 」，但報告未指出能量的來源，也沒有將事件歸類為襲擊。

巴勒斯坦押後15年來首次大選

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）周五宣佈，由於東耶路撒冷能否舉行投票未有定案，故決定延遲原定下月舉行的選舉。目前控制加薩的激進組織「哈馬斯」（Hamas）批評阿巴斯的決定。

85歲的阿巴斯把矛頭指向以色列，批評後者遲遲未落實是否准許在東耶路撒冷、西岸地區和加薩進行選舉，「我們面對這個困難局面，故決定推遲舉行選舉的日期，直至耶路撒冷及其人民保證可以參與」。

3個月前，阿巴斯宣佈舉行15年來第一次全國大選。外界預測選舉可能有利「哈馬斯」，而不少巴人都認為阿巴斯只是利用以色列作為押後選舉的藉口，以避過在選舉敗予「哈馬斯」。

納瓦爾尼組織被標籤為極端主義 律師遭俄拘捕

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼的組織被極端主義名單，而他的辯護律師帕夫洛夫（Ivan Pavlov），周五被聯邦安全局（FSB）人員拘捕，指控他洩露機密資料。

俄羅斯周五將納瓦爾尼的政治網絡，加入至俄羅斯聯邦金融監督服務局（Rosfinmonitoring）的恐怖主義和極端主義數據庫之中。納瓦爾尼盟友早已預計當局出手，包括他的地區政治網絡，以及由他成立的反貪污基金會「FBK」周四宣佈解散。

俄羅斯塔斯社引述消息人士報道，帕夫洛夫在莫斯科一間酒店被捕。帕夫洛夫的團隊在facebook發文表示，「帕夫洛夫已被拘留，FSB（聯邦安全局）正進行搜查」。帕夫洛夫專門於叛國罪、間諜罪等敏感案件做辯護，如今被指控披露正在進行調查案件的機密資料，如果罪成可最高判囚3個月。

中央社/韓聯社/美國有線新線網絡/路透社

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