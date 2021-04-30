美國總統拜登首次發表國會聯席會議演說，但最終電視收視率低，甚至比2017年前總統特朗普的首場國會聯席演說少近44%。連跟拜登政府友好的主流媒體「全國廣播公司」（NBC），有記者在報道時直言難以找到有收看演說的人做街訪，因他們沒有把拜登演說視為優先事項，「他們去睡了，或有其他事做」。

NBC記者︰拜登演說非民眾優先事項

拜登周三演說後，NBC記者周四向美國民眾了解他們的看法。前往佐治亞州阿特蘭大市採訪的記者湯普森（Priscilla Thompson）在報道向主播傑克遜（Hallie Jackson）表示：「我要告訴你，跟我在這裏交談過的大多數人，實際上都沒有看昨晚拜登的演說。」她稱嘗試找了十多人交談，只有2個人收看了演說。

身處佛羅里達州珊瑚牆市（Coral Gables）的該台記者巴伯（Ellison Barber），亦向主播傑克遜表示，當地的反應與湯普森的情況相似。

巴伯說︰「我們嘗試訪談這裏的民眾，大約有三分二人說他們沒有看總統演說，並不是因為他們杯葛或者刻意不去觀看，他們就是去了睡覺，或是工作，或是有其他事情做。這（收看拜登首次國會演說）並非他們優先要做的事項，雖然很多人說打算今日找時間看重播。」

拜登遇上示威：給我5天時間處理

而在就任總統滿100天的日子，拜登在慶祝活動還遇上民眾示威「贈慶」。拜登周四晚上前往佐治亞州德盧斯（Duluth）出席集會，遇到反對私營監獄的示威民眾。

拜登今年初簽署行政命令減少國內私營監獄，但不包括用作羈留非法移民的私營監獄。抗議民眾高呼口號，要求廢除有權拘禁非法移民的美國移民及海關執法局（ICE），並釋放所有私立監獄的囚犯。甚至有在場示威者大叫︰「我們的家人正死去……我們都有投票給你！」拜登則表示同意示威者看法，並要求再給他5天時間處理。

美國霍士新聞／英國《每日郵報》

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